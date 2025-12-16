Dárky plné radiace. Stalker 2 dostává nové úkoly i lokace
Dárky plné radiace. Stalker 2 dostává nové úkoly i lokace

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 12. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Stalker 2: Heart of Chornobyl se po zhruba roce od vydání dočká výrazného bezplatného updatu, který do hry přidá zcela novou příběhovou linku. Ukrajinské studio GSC Game World tím dává jasně najevo, že s návratem do Zóny rozhodně nekončí jen u technických oprav.

Nový update nabídne osm příběhových úkolů, sedm nových lokací k prozkoumání a šest nových postav. Jádrem aktualizace je ale nový mysteriózní příběh odehrávající se na západní části mapy v okolí Rudého lesa. Zastavit se také můžete v novém hubu ve Spáleném lese a zásobit se u různých překupníků.

STALKER 2: Heart of Chornobyl
Recenze
Stalker 2: Heart of Chornobyl – recenze vymodleného návratu do Zóny

Podle náznaků vývojářů se v oblasti začnou dít podivné věci. Vědecké výpravy hlásí neznámý signál, který narušuje komunikaci skrz PDA. Stalkeři, kteří se s ním dostanou do kontaktu, trpí silnými bolestmi hlavy, krvácením z nosu a halucinacemi. Svědkem těchto událostí je profesor Medulin, který sice rozumí vědě, ale na záhadný rádiový jev nestačí a bude potřebovat vaši pomoc.

Aktualizace se ale netýká jen příběhu. Hráči dostanou do rukou i novou zbraň GP37V2, upravenou variantu jedné z nejuniverzálnějších pušek ve hře. Nový model má integrovaný tlumič, zaměřovač a spoušť umožňující jak jednotlivé výstřely, tak dávky.

Stalker 2 letos rozšířil své publikum i o hráče na PlayStationu 5. Update vychází dnes na všech platformách. Současně s tím hra zamíří do slevy – na Xboxu bude k dispozici se čtyřicetiprocentní slevou až do 7. ledna. Na ostatních platformách zatím zůstává za plnou cenu. Pokud jste se do Zóny chystali vrátit, nebo jste S.T.A.L.K.E.R. 2 ještě odkládali, prosinec k tomu nabídne ideální záminku.

Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
