Crusader Kings III: All Under Heaven otevře dveře do Číny, říše šógunů i chrámových bohů

Paradox rozšiřuje svůj středověký epos na východ, do Asie. Největší datadisk v historii série Crusader Kings III ponese název All Under Heaven a zavede vás na Dálný východ – do Číny, Japonska a jihovýchodní Asie. Rozšíření vyjde 28. října a přinese zcela novou mapu, herní systémy i příběhy mocenských intrik v regionech, kam se série dosud nikdy nevydala.
All Under Heaven rozšíří detailní středověkou mapu od Velké čínské zdi přes hory a ostrovy Japonska až po chrámy a džungle Indočíny. V této expanzi se stanete svědky i aktéry bojů o hegemonii, dynastických proměn a duchovní moci. Můžete usednout na čínský trůn a spravovat Nebeský mandát, stát se samurajským šógunem v Japonsku nebo vládnout jako božský král ve světě chrámových říší jihovýchodní Asie.
Ředitel série Alexander Oltner k rozšíření uvedl, že naplňuje dávnou ambici studia. „Crusader Kings jsme vždy vnímali jako příběh celého středověkého světa – a bez východní Asie ho nelze vyprávět úplně. All Under Heaven je náš dosud největší datadisk a doufáme, že v něm hráči najdou nové příběhy i výzvy.“
Rozšíření přidává tři rozsáhlé oblasti se svými specifickými mechanismy. Čína nabídne unikátní systém Dynastického cyklu, který střídá období stability a chaosu, a můžete v ní získat titul Hegemona, vládce všech říší. Čínská vláda bude fungovat podle systému Císařských zkoušek a zásluh, díky nimž lze získat vliv u dvora i prostředky z císařské pokladny na velkolepé projekty.
V Japonsku naopak půjde o moc šógunů a dvorských intrik. Vyberete si, zda se postavit do čela samurajských rodů, pokusíte se sjednotit zem pod jedním vládcem, nebo obnovíte slávu císařského dvora. Hra slibuje vhled do japonské kultury, kde se čest, oddanost a skandály prolínají v dramatických příbězích feudální společnosti.
Třetí region – jihovýchodní Asie – přinese koncept chrámových impérií a vlády Devarajů. Vládci zde budou sjednocovat tributární státy v rozsáhlé říše, uctívat božské krále a využívat bohatství legendární Hedvábné stezky.
All Under Heaven 28. října rozšíří také kulturní a historický obsah – nové události, trůnní sály, postavy i počáteční scénáře. Poprvé se Crusader Kings III dočkají i oficiální japonské lokalizace. Rozšíření bude dostupné samostatně za 29,99 eur nebo jako součást čtvrté kapitoly Expansion Passu. K dipozici bude zatím na PC.