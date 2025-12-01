Counter-Strike 2 s českou stopou. Do hry přibyla mapa od tuzemských nadšenců

Poslední měsíce jsou pro Counter-Strike 2 spíš turbulentní než klidné. V říjnu vyšel update, který kompletně překopal herní ekonomiku a otřásl cenami kosmetických doplňků. Předtím k tomu do hry přibyly čtyři komunitní mapy, přičemž jedna z nich byla bleskově stažena, pravděpodobně kvůli rasistickým narážkám. O to příjemnější je tentokrát zpráva z úplně opačného konce spektra: úspěch českých tvůrců.
Jednou z říjnových komunitních map, které se dostaly přímo do hry, je totiž Golden od domácích autorů. Na projektu téměř dva roky pracovala dvojice grafiků Jiří Kubík a Marek Kukačka, ke kterým se postupně přidali také Lukáš Krejčiřík, Samuel Sandelin a Zdeněk Kaplan jr.
Mapa je zasazená na malý japonský ostrov zaměřený na těžbu zlata. Autoři se inspirovali skutečnými ostrovy Sado a Hašima, což se promítlo do kombinace industriálního těžebního komplexu s hustě osídleným, lehce zastaralým městečkem plným úzkých uliček a zákoutí.
Cesta mapy Golden do oficiální rotace začala v rámci soutěže Faceit Mapcore, kde se umístila na pátém místě. Následně se tvůrci rozhodli oslovit přímo Valve a nabídnout mapu k zařazení do hry. Výrazně jim pomohlo i netradiční osvětlení ve stylu „zlaté hodinky“, které je v Counter-Striku 2 poměrně unikátní.
„Mapa během soutěže vznikala ve třech fázích hodnocených porotou, ve které mj. seděl také FMPONE - spoluautor legendární mapy Cache. Golden prošel vývojem a především náročným testováním komunitou hráčů v rámci platformy Faceit. Během několika měsíců se upravovalo balancování mapy, rozložení uliček a úkrytů tak, aby bylo dosaženo co nejlepší hratelnosti a rovnováhy mezi hráči v soupeřících týmech,“ popsali autoři.
Pokud vás zajímá, proč se Golden dostala až do oficiální nabídky Valve, nejlepší cestou je si ji jednoduše vyzkoušet. Koneckonců Counter-Strike 2 je zdarma, takže si českou mapu můžete bez překážek zahrát sami.