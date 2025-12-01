Counter-Strike 2 s českou stopou. Do hry přibyla mapa od tuzemských nadšenců
zdroj: Jiří Kubík

Counter-Strike 2 s českou stopou. Do hry přibyla mapa od tuzemských nadšenců

1. 12. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Poslední měsíce jsou pro Counter-Strike 2 spíš turbulentní než klidné. V říjnu vyšel update, který kompletně překopal herní ekonomiku a otřásl cenami kosmetických doplňků. Předtím k tomu do hry přibyly čtyři komunitní mapy, přičemž jedna z nich byla bleskově stažena, pravděpodobně kvůli rasistickým narážkám. O to příjemnější je tentokrát zpráva z úplně opačného konce spektra: úspěch českých tvůrců.

Jednou z říjnových komunitních map, které se dostaly přímo do hry, je totiž Golden od domácích autorů. Na projektu téměř dva roky pracovala dvojice grafiků Jiří Kubík a Marek Kukačka, ke kterým se postupně přidali také Lukáš Krejčiřík, Samuel Sandelin a Zdeněk Kaplan jr.

Mapa je zasazená na malý japonský ostrov zaměřený na těžbu zlata. Autoři se inspirovali skutečnými ostrovy Sado a Hašima, což se promítlo do kombinace industriálního těžebního komplexu s hustě osídleným, lehce zastaralým městečkem plným úzkých uliček a zákoutí.

Cesta mapy Golden do oficiální rotace začala v rámci soutěže Faceit Mapcore, kde se umístila na pátém místě. Následně se tvůrci rozhodli oslovit přímo Valve a nabídnout mapu k zařazení do hry. Výrazně jim pomohlo i netradiční osvětlení ve stylu „zlaté hodinky“, které je v Counter-Striku 2 poměrně unikátní.

Mapa během soutěže vznikala ve třech fázích hodnocených porotou, ve které mj. seděl také FMPONE - spoluautor legendární mapy Cache. Golden prošel vývojem a především náročným testováním komunitou hráčů v rámci platformy Faceit. Během několika měsíců se upravovalo balancování mapy, rozložení uliček a úkrytů tak, aby bylo dosaženo co nejlepší hratelnosti a rovnováhy mezi hráči v soupeřících týmech,“ popsali autoři.

Pokud vás zajímá, proč se Golden dostala až do oficiální nabídky Valve, nejlepší cestou je si ji jednoduše vyzkoušet. Koneckonců Counter-Strike 2 je zdarma, takže si českou mapu můžete bez překážek zahrát sami.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
