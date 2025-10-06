Z Counter-Striku 2 mizí nová mapa. Může za to rasismus?

Valve koncem minulého týdne do Counter-Striku 2 přidalo balíček komunitních map včetně Golden, Palacio, Rooftop a Transit. Zprvu iniciativa působila jako další sympatické oživení, po dvou dnech nicméně nastala bezprecedentní situace – poslední zmíněná mapa bez dodatečného vysvětlení ze hry zmizela.
Jako první si toho všimla databáze SteamDB, která o tom informovala na platformě BlueSky. Absence oficiálního prohlášení samozřejmě mezi fanoušky vyvolala spekulace, díky nimž se obecenstvo shodlo na tom, že důvody zmizení mohou být potenciálně dva.
Pravděpodobnější a víceméně potvrzenou možností je existence entity (interního objektu) v souborech mapy, jejíž název obsahoval rasistický výraz (slovíčko na N). K tomu se vyjádřil sám spoluautor mapy, který se omluvil a uvedl, že se jednalo o pozůstatek interního vtipu.
„Chci uvést na pravou míru, že to byla moje chyba. Ta entita byla jen vtipem, kterou jsem zapomněl přejmenovat. Nebudu se vymlouvat, jen se chci všem veřejně omluvit. To je vše,“ napsal jeden z tvůrců s přezdívkou Rikuda na Discordu, čímž se současně omlouval svým kolegům.
Daná entita byla součástí easter eggu s plakáty s kočkou z adventury Stray. Pokud jste interagovali se všemi čtyřmi, objevil se pátý, přičemž po interakci s posledním se kočka v kbelíku spustí na laně přes celou mapu.
Další možností, která k odstranění mohla přispět, je budova s nápisem FPI Bank, která značně připomínala věž hlavního záporáka z kresleného seriálu Phineas a Ferb spadajícího pod Disney. A jelikož si společnost střeží své duševní vlastnictví, není vyloučené odstranění kvůli hrozbě právních sporů.
Ať už mapa z Counter-Strike 2 zmizela z jakéhokoliv důvodu, jde o nepříjemnou situaci, která může poškodit vztah tvůrců z řad komunity s Valve.