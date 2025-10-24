Counter-Strike 2 otřásl herní burzou. Hodnota skinů padla o 3 miliardy dolarů
zdroj: Valve

PC

24. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Counter-Strike 2
Galerie

I malé rozhodnutí může změnit životy. Kromě nadšenců do obchodování na burze se o tom přesvědčili hráči a sběratelé kosmetických doplňků v Counter-Strike 2, kteří na svém trhu zaznamenali drastický pokles. Přitom vše začalo naprosto nevinně (děkujeme webu GamesRadar+).

Valve nedávno do hry vydalo aktualizaci, která měla hráčům pomoci k zisku vzácnějších skinů. Hra rozšířila možnosti směny, takže můžete pět předmětů StatTrak Covert směnit za StatTrak nůž z kolekce jednoho z poskytnutých předmětů, případně směnit pět běžných Covert předmětů za jeden běžný nůž nebo rukavici.

Jestli vás hra míjela, případně jste se trh se skiny rozhodli ignorovat, většinou platí, že Covert položky, kterým hráči taktéž říkají „reds“, nemají zas tak velkou hodnotu – většinou kolem pár jednotek či desítek euro. Ovšem nože a rukavice? To už je jiná písnička, protože ty vám díky mizivé šanci na zisk mohou vynést klidně tisíce eur. Nová funkce proto hráčům umožnila své méně vzácné předměty směnit za daleko lepší, což vedlo k nabourání herní ekonomiky.

zdroj: Valve

Chcete-li věřit číslům analytického webu Price Empire, který trh sleduje, jeho hodnota od nedávného maxima padla o necelých 50 %, respektive o 3 miliardy dolarů. Obrovská změna, která způsobila poprask v komunitě, která ji buď odsoudila, nebo naopak uvítala s otevřenou náručí.

Nejvíce postižení jsou přirozeně vášniví sběratelé, kteří změnu považují za tragédii, jelikož se za krátkou dobu hodnota jejich inventáře drtivě propadla. Nepříjemnost, která je o to horší ve chvíli, kdy někteří do kosmetických doplňků vysloveně investovali. Právě ti mluví o likvidaci řadu let funkčního systému.

Counter-Strike 2 – mapa Transit
Novinky
Z Counter-Striku 2 mizí nová mapa. Může za to rasismus?

Na druhé straně z toho ale profitují „běžní“ hráči. Nejen, že k zisku vyhlížených nožů a rukavic existuje nově jednodušší cesta, ale především v některých případech raketově vzrostla cena levnějších skinů. U některých dokonce o tolik, že hráči začali vtipkovat o tom, že netuší, jak tohle vysvětlí finančnímu úřadu. Na jejich stranu se navíc připojují i vybraní analytici, jenž tvrdí, že podobný kolaps byl zapotřebí jako sůl. Nejen kvůli závratným částkám, ale rovněž kvůli manipulaci s cenami.

Oficiální prohlášení od Valve zatím nevyšlo. Ale pokud vás trh nezajímá, tak můžete být rádi, že společnost do hry vrátila herní režim Přetahovaná. Režim nabízí boje čtyř členů Counter-Strike týmů proti třem teroristům s položenou bombou. Každý si vybere jednu z nabízených karet vybavení a poté se pokusí zneškodnit nebo ubránit bombu, zkrátka rychlejší verze klasiky.

Smarty.cz
Tagy:
ekonomika multiplayer Counter-strike
Zdroje:
Valve, GamesRadar+
Hry:
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články