Čína utahuje kohoutky. Tencent propouští u tvůrců Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
zdroj: Sharkmob

PC PlayStation 5 Xbox Series

13. 11. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Čínský gigant Tencent dál utahuje kohoutky západním studiím. Po nedávných škrtech u Funcomu přichází další rána: švédské studio Sharkmob oznámilo propouštění. Tvůrci multiplayerové akce Vampire: The Masquerade – Bloodhunt, která dříve oznámila vypnutí serverů v dubnu příštího roku, potvrdili, že část týmu odchází kvůli změnám ve firemní struktuře.

Sharkmob tvrdí, že mu reorganizace má umožnit soustředit síly na vývoj druhého projektu, taktické extrakční střílečky Exoborne. Tu poprvé odhalili na The Game Awards 2023 a v lednu si odbyla první uzavřený test. Podle studia v něm projekt ukázal potenciál, ale datum vydání zatím neexistuje.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
Novinky
Upírská battle royale z pražských ulic končí. Bloodhunt vydržel čtyři roky

Jde o další zásah do Tencentem vlastněných západních studií v poměrně krátkém čase. Koncem léta došlo k velkým škrtům u Funcomu, které mimo jiné znamenaly definitivní konec pro vývojáře Metal: Hellsinger, The Outsiders. Situaci bez komentáře nenechal ani spoluzakladatel The Outsiders David Goldfarb, který na sociálních sítích vyjádřil frustraci z další vlny propouštění.

Tencent se oficiálně drží rétoriky, že ze Západu neodchází. Naopak, nedávno rozšířil své působení skrze nově založené Vantage Studios s Ubisoftem. Zástupci firmy však zároveň připouštějí, že je potřeba na některých místech omezit investice, protože herní trh prochází velkými výkyvy.

Podobný trend je vidět i u konkurenčního NetEase, které v posledním roce ukončilo financování hned několika severoamerických studií. Podle analytiků za tím stojí fakt, že čínské tituly jako Black Myth: Wukong, Genshin Impact nebo Wuthering Waves dokazují, že špičkových výsledků lze dosáhnout s výrazně nižšími náklady, než jaké mají západní vývojáři.

zdroj: Sharkmob

Sharkmob tak čelí nepříjemným organizačním komplikacím v době, kdy se studio snaží najít novou identitu po neúspěchu Bloodhuntu. Zda Exoborne situaci zvrátí, ukáže až čas, pokud ovšem Tencent nezačne šetřit ještě razantněji.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
