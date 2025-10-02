Největší úspěch v 32leté historii Funcomu vede u tvůrců Dune: Awakening k propouštění
zdroj: Funcom

Největší úspěch v 32leté historii Funcomu vede u tvůrců Dune: Awakening k propouštění

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

2. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dune: Awakening
Dune: Awakening
Dune: Awakening
Galerie

MMORPG podle slavného sci-fi Dune: Awakening bylo pro norské studio největší a nejúspěšnější hrou v jejich 32leté historii. S tím, jak se hra transformovala z aktivního vývoje na službu, do které bude přibývat sezónní obsah a plánovaný port na konzole příští rok, se Funcom rozhodl část svých zaměstnanců odměnit vyhazovem.

„Hra ukázala neuvěřitelný potenciál,“ uvádí se v prohlášení pro GamesIndustry.biz. „Správnou cestou vpřed je zaměřit naše interní zdroje na vydávání nového obsahu, funkcí a vylepšení. Přechod z vývoje k dlouhodobému živému provozu, a zároveň příprava na velké vydání na konzolích příští rok, si vyžádá restrukturalizaci našich týmů a soustředění zdrojů napříč projekty a studii. Bohužel to také znamená, že se budeme muset rozloučit s váženými kolegy. Tento obtížný proces začíná právě teď a zatím nemůžeme určit jeho přesný dopad. Pracujeme na tom, abychom pro dotčené našli nové příležitosti,“ vysvětluje Funcom.

Senua’s Saga: Hellblade II
Komentář
„Daří se nám, máš padáka.“ Microsoft předvádí prohnilou esenci korporátní kultury

Zástupci firmy, ve které necelou třetinu podílu vlastní Tencent, neudávají, jak velkého počtu zaměstnanců se vyhazovy dotknou. Podle veřejných zdrojů má Funcom kolem 500 zaměstnanců napříč pěti pobočkami v Norsku, Severní Karolíně, Portugalsku, Rumunsku a Švédsku. Dune: Awakening se jen během prvních dvou týdnů prodalo přes milion kopií, stala se tak nejrychleji prodávanou hrou studia, které bylo předtím známé onlinovkami jako Conan Exiles, Anarchy Online a The Age of Conan.

Opakuje se tady trend, který jde ve videoherním průmyslu vidět stále častěji – i přes zjevný úspěch se firmy zaměstnancům za jejich tvorbu odvděčí výpovědí. Jestli jde o neschopnost vedení plánovat nebo o tradiční redukci nákladů před blížícím se koncem fiskálního roku, je v téhle chvíli vlastně jedno.

zdroj: Funcom

Dune: Awakening od nás v recenzi od Patrika obdržela sedmičku se slovy: „Připomíná překonávání dun: chvíli si to svištíte dolů s úsměvem na tváři, jindy musíte přetrpět další výšlap na vrchol. Skvělé dávkování obsahu se tu potkává s čím dál tím větším grindem. Řada skvělých systémů pro vyložené fanoušky Duny (červi, štíty, filtršaty, vozidla, prostředí…) naráží na ústupky online hře narušující dobře budovanou imerzi. Svět umí být nádherný, jeho detaily už nikoliv. Úvodní hodiny jsou nepochopitelně špatné, zatímco ty následující nebezpečně návykové. Nejnovější herní Duna je zkrátka plná protikladů.“

 

Smarty.cz
Tagy:
online akční sci-fi fantasy MMORPG multiplayer survival sandbox mmo
Zdroje:
GamesIndustry, Funcom
Hry:
Conan Exiles Dune: Awakening
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení
Saros - Gameplay Trailer
Saros - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Marvel’s Wolverine - Gameplay Trailer
Fight Club #743 – Hororová renesance
Fight Club #743 – Hororová renesance
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - Oznámení
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Age of Empires II: DE - Chronicles: Alexander the Great - Trailer
Silent Hill f || GamesPlay
Silent Hill f || GamesPlay
OD - KNOCK Teaser Trailer
OD - KNOCK Teaser Trailer
The House of Tesla – Ukázka k vydání
The House of Tesla – Ukázka k vydání
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Shrnutí

Nejnovější články