Největší úspěch v 32leté historii Funcomu vede u tvůrců Dune: Awakening k propouštění

MMORPG podle slavného sci-fi Dune: Awakening bylo pro norské studio největší a nejúspěšnější hrou v jejich 32leté historii. S tím, jak se hra transformovala z aktivního vývoje na službu, do které bude přibývat sezónní obsah a plánovaný port na konzole příští rok, se Funcom rozhodl část svých zaměstnanců odměnit vyhazovem.
„Hra ukázala neuvěřitelný potenciál,“ uvádí se v prohlášení pro GamesIndustry.biz. „Správnou cestou vpřed je zaměřit naše interní zdroje na vydávání nového obsahu, funkcí a vylepšení. Přechod z vývoje k dlouhodobému živému provozu, a zároveň příprava na velké vydání na konzolích příští rok, si vyžádá restrukturalizaci našich týmů a soustředění zdrojů napříč projekty a studii. Bohužel to také znamená, že se budeme muset rozloučit s váženými kolegy. Tento obtížný proces začíná právě teď a zatím nemůžeme určit jeho přesný dopad. Pracujeme na tom, abychom pro dotčené našli nové příležitosti,“ vysvětluje Funcom.
Zástupci firmy, ve které necelou třetinu podílu vlastní Tencent, neudávají, jak velkého počtu zaměstnanců se vyhazovy dotknou. Podle veřejných zdrojů má Funcom kolem 500 zaměstnanců napříč pěti pobočkami v Norsku, Severní Karolíně, Portugalsku, Rumunsku a Švédsku. Dune: Awakening se jen během prvních dvou týdnů prodalo přes milion kopií, stala se tak nejrychleji prodávanou hrou studia, které bylo předtím známé onlinovkami jako Conan Exiles, Anarchy Online a The Age of Conan.
Opakuje se tady trend, který jde ve videoherním průmyslu vidět stále častěji – i přes zjevný úspěch se firmy zaměstnancům za jejich tvorbu odvděčí výpovědí. Jestli jde o neschopnost vedení plánovat nebo o tradiční redukci nákladů před blížícím se koncem fiskálního roku, je v téhle chvíli vlastně jedno.
Dune: Awakening od nás v recenzi od Patrika obdržela sedmičku se slovy: „Připomíná překonávání dun: chvíli si to svištíte dolů s úsměvem na tváři, jindy musíte přetrpět další výšlap na vrchol. Skvělé dávkování obsahu se tu potkává s čím dál tím větším grindem. Řada skvělých systémů pro vyložené fanoušky Duny (červi, štíty, filtršaty, vozidla, prostředí…) naráží na ústupky online hře narušující dobře budovanou imerzi. Svět umí být nádherný, jeho detaily už nikoliv. Úvodní hodiny jsou nepochopitelně špatné, zatímco ty následující nebezpečně návykové. Nejnovější herní Duna je zkrátka plná protikladů.“