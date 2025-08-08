Český survival DayZ si denně užívá 650 tisíc lidí. Pomohl tomu PlayStation Plus
zdroj: Bohemia Interactive

Český survival DayZ si denně užívá 650 tisíc lidí. Pomohl tomu PlayStation Plus

PlayStation 4 PC PS4 Pro

8. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

DayZ (standalone)
DayZ (standalone)
DayZ (standalone)
Galerie

Přestože se někteří fanoušci DayZ posmívali za dlouhý předběžný přístup, nedokonalý technický stav a náhlé vydání v plné verzi, pro Bohemia Interactive se jedná o úspěšný projekt, který si drží pevnou základnu oddaných nadšenců, k nimž se nedávno přidala valná hromada nováčků.

Survival se stal součástí srpnové nabídky předplatného PlayStation Plus, což pro studio představovalo zásadní příležitost, jak oslovit další potenciální zájemce. Cíl, který se povedlo naplnit beze zbytku.

Hned 6. srpna firma sdílela oslavnou zprávu, že si jejich projekt do knihovny přidalo 1,3 milionů předplatitelů. Aktivace pochopitelně automaticky neznamená, že si všichni z nich hru stáhnout a spustí, nicméně i v tomto ohledu zaznamenal tým úspěch, v den přidání do služby se do Černarusi a Livonie podívalo přes 300 tisíc nováčků.

DayZ Badlands
Novinky
DayZ s Badlands příští rok přivítá obří pouštní mapu, druhý díl zůstává v nedohlednu

Nová vlna popularity způsobila, že si teď denně přežívání mezi nemrtvými aktivně užívá přes 650 tisíc hráčů napříč všemi platformami. S podobným náporem bohužel úplně nepočítaly servery, ačkoliv tým v rámci příprav nasadil více než 300 nových. I ty ale nakonec byly plně vytížené, což firmu donutilo k tomu, aby průběžně nasazovala další servery, které pomohou s náporem a zajistí plynulý zážitek bez front.

Je otázkou, kolik z nováčků u DayZ vydrží delší dobu. Přeci jen jde o specifický titul určený pro jistou komunitu fanoušků. Minimálně se ale povedlo rozšířit povědomí, díky němuž se třeba chystané pouštní rozšíření Badlands bude prodávat zase o trochu lépe.

Smarty.cz
Tagy:
akční survival česká hra
Zdroje:
Bohemia Interactive
Hry:
DayZ
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Ferocious – Příběhová ukázka
Ferocious – Příběhová ukázka

Nejnovější články