Český survival DayZ si denně užívá 650 tisíc lidí. Pomohl tomu PlayStation Plus

Přestože se někteří fanoušci DayZ posmívali za dlouhý předběžný přístup, nedokonalý technický stav a náhlé vydání v plné verzi, pro Bohemia Interactive se jedná o úspěšný projekt, který si drží pevnou základnu oddaných nadšenců, k nimž se nedávno přidala valná hromada nováčků.
Survival se stal součástí srpnové nabídky předplatného PlayStation Plus, což pro studio představovalo zásadní příležitost, jak oslovit další potenciální zájemce. Cíl, který se povedlo naplnit beze zbytku.
?Good news, survivors!— DayZ ? ? ❤️ (@DayZ) August 6, 2025
DayZ has been claimed by 1.3 million new players through PlayStation Plus monthly games. On Day 1 alone, over 300,000 freshies arrived in Chernarus and Livonia.
We hope you’ve already met some friendly survivors out there.
To those who experienced server… pic.twitter.com/1T4qufo0DH
Hned 6. srpna firma sdílela oslavnou zprávu, že si jejich projekt do knihovny přidalo 1,3 milionů předplatitelů. Aktivace pochopitelně automaticky neznamená, že si všichni z nich hru stáhnout a spustí, nicméně i v tomto ohledu zaznamenal tým úspěch, v den přidání do služby se do Černarusi a Livonie podívalo přes 300 tisíc nováčků.
Nová vlna popularity způsobila, že si teď denně přežívání mezi nemrtvými aktivně užívá přes 650 tisíc hráčů napříč všemi platformami. S podobným náporem bohužel úplně nepočítaly servery, ačkoliv tým v rámci příprav nasadil více než 300 nových. I ty ale nakonec byly plně vytížené, což firmu donutilo k tomu, aby průběžně nasazovala další servery, které pomohou s náporem a zajistí plynulý zážitek bez front.
Je otázkou, kolik z nováčků u DayZ vydrží delší dobu. Přeci jen jde o specifický titul určený pro jistou komunitu fanoušků. Minimálně se ale povedlo rozšířit povědomí, díky němuž se třeba chystané pouštní rozšíření Badlands bude prodávat zase o trochu lépe.