Srpnovému PlayStation Plus vévodí Pinocchio a český survival

30. 7. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony odhalila nabídku měsíčních her pro předplatitele PlayStation Plus na srpen. Od 5. srpna si budou moci všichni členové služby úrovní Essential, Extra i Premium přidat do své knihovny trojici titulů v čele s oceňovaným akčním RPG Lies of P. Nabídku doplní postapokalyptický survival DayZ od Bohemia Interactive a anime bojovka My Hero One’s Justice 2.

Největším tahákem srpnové nabídky je bezesporu Lies of P, temná soulslike inspirovaná pohádkou o Pinocchiovi, která zaujala svou stylizací, svižným soubojovým systémem a silnou atmosférou. Prvotina jihokorejského studia Round8 vyšla v roce 2023 a nedávno se dočkala i nového rozšíření s názvem Overture, které však zřejmě v předplatném nebude.

zdroj: vlastní video redakce

Druhou hrou v srpnové nabídce je DayZ, v tuzemsku velmi dobře známý survival zasazený do pustiny zdecimované zombie apokalypsou. O přežití bojujete v rozsáhlém otevřeném světě, kde kromě nemrtvých představují hrozbu i ostatní přeživší.

Hra podporuje online multiplayer až pro 60 lidí na jednom serveru a i po letech od vydání má velmi aktivní komunitu. DayZ se loni rozrostlo o zamrzlou mapu Frostline, na příští rok pak Bohemka chystá pouštní rozšíření Badlands.

zdroj: Bohemia Interactive

Trojici uzavírá My Hero One’s Justice 2, 3D bojovka podle populární mangy My Hero Academia. Herní adaptace nabízí příběhovou kampaň, dynamické arénové souboje a široký výběr postav z předlohy.

Všem hráčům navíc Sony nabízí zdarma speciální sadu výročních avatarů k 15. výročí PlayStation Plus. Zahrnuje motivy z her jako Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo 4, God of War Ragnarök nebo Twisted Metal.

Připomeňme, že aktuální nabídka her, konkrétně Diablo IV, Jusant a King of Fighters XV, bude dostupná pouze do 5. srpna, než je nahradí výše popsaná trojice.