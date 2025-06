DayZ s Badlands příští rok přivítá obří pouštní mapu, druhý díl zůstává v nedohlednu

27. 6. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tuzemské studio Bohemia Interactive oznámuje dosud největší rozšíření svého survivalu: DayZ Badlands. Třetí oficiální dodatek, který dorazí v roce 2026, vás zavede do provincie Nasdara, fiktivní pouštní oblasti spálené sluncem a poznamenané dekádami trvající válkou. Badlands slibují dosud nejrozsáhlejší mapu v historii DayZ, která má razantně změnit tempo i atmosféru. Přežití v nové oblasti bude méně o boji se zombíky, ale více o horku, nedostatku vody a dřívějších konfliktech.

Mapa o rozloze 267 km² bude situována západně od známé Černarusi, na hranici s Takistánem. Prostředí nabídne vyprahlé pláně, rozeklané horské masivy i města, která zůstala opuštěná po letech invazí. „Každý centimetr země vypráví příběh o neúspěšných invazích, opuštěných městech a tichu, které následovalo po desetiletích války,“ uvádí vývojáři.

DayZ Badlands přinese nejen nový terén a extrémní klimatické podmínky, ale také nové herní mechanismy, jako je kupříkladu rekonstrukce studen, zásadních zdrojů tolik nedostatkové vody. Společné stavební projekty mají podnítit vznik hráčských frakcí, aby o přežití bojovaly ve skupinách.

Hydratace, orientace v nehostinné krajině a přežití bez snadného přístupu k přírodním zdrojům budou zásadní výzvou. Kromě toho se můžete těšit na obsah specifický pro daný region, včetně pouštních variant nakažených, příslušné fauny a flóry, nové výzbroje i kosmetických předmětů přizpůsobených prostředí.

zdroj: Bohemia Interactive

Ačkoliv DayZ vyšlo po pětiletém předběžném přístupu už v roce 2018, i po sedmi, respektive dvanácti letech si pořád udržuje silnou hráčskou komunitu. I proto Bohemka s přechodem na spekulovaný druhý díl nijak nespěchá, třebaže se zmínka o DayZ 2 objevila v uniklých interních dokumentech Microsoftu z roku 2021, a raději podporuje stále populární jedničku.

Informaci, že by se na dvojce mohlo pracovat, sice nikdo z vývojářů oficiálně nepotvrdil ani nevyvrátil, nepočítejte nicméně s tím, že by pokračování vzniklo dřív než za pět let. Co se číslovaných pokračování týče, nejdřív přijde v Bohemce řada na Armu 4.

Studio dodává, že se novým rozšířením pro DayZ snaží už teď posunout hranice samotného žánru survivalu: „Od spálených měst až po tiché duny, Nasdara je zemí utvářenou válkou, resetovanou vypuknutím epidemie, která nyní čeká na nové příběhy, které budou napsány v jejích píscích.“

DayZ Badlands si už teď můžete přidat na seznam přání na Steamu, kde tvůrci slibují na příští rok nejdrsnější výzvu, jakou kdy DayZ nabídlo.