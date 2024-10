Ještě si počkáme, vojenská simulace Arma 4 vyjde za tři roky

18. 10. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tento článek je výjimečným případem, kdy jsou veškeré informace obsažené v titulku. Pokračování vojenské simulace Arma 4 od českých Bohemia Interactive vyjde v roce 2027. A to je tak nějak vše, co víme, protože tvůrci se hru rozhodli oznámit jen velmi krátkým teaserem během oslav 25 let existence studia.

Bohemka se možná zhlédla v Bethesdě, která podobným způsobem před 6 lety (!!!) takto teasovala The Elder Scrolls VI. Z letmého průletu krajinou toho fakt moc nevyčteme, vlastně ani nevíme, na jaké platformy se hra podívá.

Odrazový můstek pro tvorbu plnohodnotného čtvrtého dílu, který vyjde celých 14 let po Arma 3, je platforma Arma Reforger, tedy velmi robustní nástroj pro komunitní tvorbu a de facto klíč k odemčení celého potenciálu značky skrz velmi flexibilní úpravy. Reforger ale neobsahoval kampaň, na tu si počkáme ještě tři roky do Arma 4. Není zatím jasné ani kdy a kde se má nový díl odehrávat, byť se nejspíš podíváme na nějaký fiktivní konflikt v blízké budoucnosti (ale s autentickým vybavením a mechanizací).

