České RPG Legacy of Valor zkouší uspět přes Kickstarter. Slibuje realismus a důraz na vyprávění
zdroj: Filip Husák

PC

10. 10. 2025 9:33

Nejen Kingdom Come: Deliverance 2 je aktuálním zástupcem českého středověkého RPG. Masivně úspěšné peripetie Jindřicha a pana Ptáčka by mohly za nějaký čas dostat konkurenci v podobě Legacy of Valor od týmu kolem Filipa Husáka. I když místo Kingdom Come má hra spíše blíž k Mount and Blade.

Projekt uplynulý víkend absolvoval povedený event na zámku v Brandýse nad Labem, kde se natáčel soundtrack a představovala se hratelná verze titulu. Na tento milník dnes naváže další, který bude pro existenci díla snad ještě zásadnější. Studio v 17:00 spustí crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, kdy se pokusí rozšířit povědomí o hře a zájemci budou moci podpořit další etapu vývoje.

V případě, že vám projekt dosud unikal, slibuje rozsáhlý středověký svět, kde se propojí evropské prostředí se systémy správy panství, bitvami v reálném čase a vyprávění osobních příběhů skrze morální i vladařské volby. Coby šlechtic ze zničeného království zkusíte obnovit svou moc i vliv. Postup bude spočívat hlavně na vás, jelikož otevřený svět nabízí mnoho různých možností.

zdroj: Filip Husák

Kromě budování a rozšiřování vlastního města nesmíte zapomenout na správu surovin, trochu hospodářství i obchodování skrze karavany. Dynamické počasí s cyklem dne a noci se zase postará o nečekané situace. Našinci jistě uvítají, že dialogy jsou plně nadabované nejen v angličtině, ale rovněž v češtině.

Aledorn
Novinky
České RPG Aledorn žije! Po letech ticha se přiblížilo hratelné verzi

„Naším cílem je vytvořit hru, která spojuje sílu příběhu s autentickým zážitkem z doby, kdy čest, odvaha a loajalita rozhodovaly o všem. Kickstarter pro nás není jen způsob financování, ale šance zapojit komunitu, která nám od začátku fandí,“ slibuje si Filip Husák.

Pokud chcete dění kolem hry sledovat, na Steamu už najdete produktovou stránku, kde si také můžete přidat do seznamu přání. Autoři zde mimo jiné oznámili spolupráci s českým výrobcem historických replik Drakkarií, která vytvořila unikátní jedenapůlruční meč, který bude součástí limitované úrovně v rámci Kickstarteru.

Zdroje:
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
