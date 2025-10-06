České RPG Aledorn žije! Po letech ticha se přiblížilo hratelné verzi

Vývoj českého taktického RPG Aledorn je zdlouhavý. Crowdfundingová kampaň proběhla už v roce 2014, přičemž v roce 2019 se rozpadl původní tým. Tvorbu převzalo nové uskupení pod názvem NoEZ Games, které se naposled ozvalo před dvěma lety. Mnozí si už proto mohli myslet, že projekt zanikl. Jak ale v novém blogovém příspěvku zpravuje sám Ladislav „Nefarit“ Štojdl, naštěstí se tak nestalo, tým měl během odmlky naopak dost napilno.
Vzhledem k tomu, že vývojáři se hře věnují ve svém volnu, práce pokračují pomalu. Studio se však přiblížilo ke klíčovému milníku, kterým je dohratelná verze první kapitoly. Výsledek sice bude neotestovaný, zabugovaný a nevybalancovaný, nicméně jde o důležitý krok kupředu, k němuž vedlo několik změn, novinek i úprav.
Jednou z nich je propracovanější intro hry, které vzniklo s pomocí umělé inteligence, jež se zhostila generování obrázků na základě existující grafiky hry. Přestože krok někomu nemusí vonět, Štojdl v AI vidí důležitý nástroj, který nahrazuje rezervy. Tou je v jejich případě absence 2D grafika, jehož si zkrátka studio nemůže dovolit. Nicméně uznává, že „ohýbání“ umělé inteligence pro to, aby byla schopná vygenerovat něco kloudného, není pro lidi se slabými nervy.
Z pohledu designu světa jsou práce v podstatě hotové a autor sdílí obrázky posledních lokací, tedy interiérů Abkorova hrádku a tajemného Světa prázdnoty. Pohnulo se též se zpracováním seznamu se statistikami a informacemi o postavě, ale především mechanismy, jež se dostaly do finálního stádia. Konkrétně jde třeba o využívání nástrojů k překonávání překážek, jako jsou pasti, stěny, zámky nebo propasti.
Jeden například hráčům umožňuje ve světě měnit umístěné předměty za jiné, čehož využijí některé úkoly a hádanky. Ty vás i čas od času donutí prohledat místa činu a stopovat. Právě úkoly zabraly největší množství času z posledních dvou let. Tvořily se jak menší vedlejší, tak i cechovní, které budou mít v drtivé většině více než jedno řešení.
Dalším milníkem je vyvinutí funkčního nástroje pro tvorbu postav. Přestože má nadále pár much, povedlo se do hry přidat ženské postavy a nové rasy. Ve vývoji je navíc prostředek pro zavádění pohybu a rutin pro NPC, aby svět působil živě. V tomto ohledu čeká tvůrce stále hodně práce. Takový systém plížení založený na zraku, sluchu i čichu naopak působí už vcelku funkčně.
V NoEZ Games nicméně nadále převládá optimismus. Pokud vývoj půjde dle očekávání, první kapitola Aledornu by mohla vyjít v příštím roce. Všechny nové ukázky zmíněných systémů najdete na YouTube.