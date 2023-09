Bývalý vývojář českého RPG Aledorn představuje vlastní hru: Son of the Dragon King

12. 9. 2023 11:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Podporovatelé českého RPG Aledorn si možná vzpomenou, že se v roce 2019 autorské studio kvůli neshodám s vedoucím grafikem Danielem Nezmarem rozpadlo. Naštěstí to neznamenalo konec projektu. Titul se i nadále vyvíjí, nyní už pod hlavičkou NoEZ Games. A jak to vypadá, svého snu o vytvoření vlastní hry se nevzdal ani Nezmar, který již brzy uvede svou prvotinu Son of the Dragon King.

Rozhodl se ji zasadit do fantasy verze feudálního Japonska, kde se v roli syna Dračího krále vydáte bojovat proti bezpráví a tajemným silám zla. Pod nimi si můžete představit různé démony a podobnou verbež. Cesta vás celkově provede 29 úrovněmi a 9 lokacemi, například temnými lesy či svatyněmi šintó.

Autor láká především na nostalgii, jelikož se celé putování nese v duchu oldschool beat'em up akcí. Inspiraci získal v klasických sériích, jako je Double Dragon, Golden Axe či Streets of Rage. Nepřátele ale nebudete likvidovat pouze pěstmi a drtivými komby, nýbrž i chladnými a střelnými zbraněmi či vrhacími předměty. Důležitou roli bude taktéž hrát zničitelné prostředí.

Aby však nešlo o „pouhou“ zběsilou akci, tvůrce do hry zakomponoval také dodatečné systémy. Jedním z nich je systém zvyšování úrovně a odemykání schopností po vzoru RPG. Druhým je crafting, který využijete při tvorbě zbraní, doplňků nebo léčivých lektvarů. Ke hraní budete mít na výběr celkově tři rozdílné postavy. Příběhem projdete buď sami, nebo v kooperaci s kamarádem.

Datum vydání nové akce zatím nebylo potvrzené. Tvůrce ji původně chtěl uvést koncem října či začátkem listopadu. Nakonec ale možná bude čekat až do jara, čímž se vyhne opravdu nabité podzimní sezóně. Aby vám vydání Son of the Dragon King neuniklo, můžete si ji na Steamu přidat do svého seznamu přání.