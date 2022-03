České taktické RPG Aledorn žije! Dostává nové funkce a chystá se demo

28. 3. 2022 13:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po dlouhé odmlce se připomíná české taktické RPG Aledorn, které má za sebou pořádně trnitou cestu. Po úspěšné kickstarterové kampani z konce roku 2014 je hra stále ve vývoji, o jehož zpomalení se v roce 2019 postaral rozpad původního studia Team21.

Na hře nyní pracují někteří její původní tvůrci pod hlavičkou NoEZ Games v čele s Ladislavem „Nefaritem“ Štojdlem, který se projektu věnuje jen ve volném čase, jelikož jeho denním chlebem je vývoj jiné české hry Leave No One Behind Ia Drang.

Štojdl nyní po deseti měsících sepsal další blogový příspěvek, v němž rozebírá nejrůznější nové funkce hry Aledorn a láká na blížící se možnost jejího vyzkoušení, to všechno vedle informace o založení karty hry na Steamu, kde ji tak konečně můžete wishlistovat.

Tamtéž by se v létě mohla objevit demoverze v rámci letního festivalu, pokud se tvůrcům podaří vše stihnout. Demo vás provede úplným začátkem hry, projdete si dvě čtvrti města a absolvujete několik úkolů, které vás zavedou do některých interiérů, ať už půjde o vnitřky budov, jejich sklepení, či vyložené dungeony.

Co se nových funkcí týče, můžete počítat s tím, že se ve hře chopíte krumpáče i lopaty, s nimiž vykopete poklady, nakutáte suroviny a prokopete se stěnami. Propasti překonáte s pomocí lana, křesadlo vám pomůže s prosvětlením temných zákoutí, s paklíčem si otevřete dveře, s páčidlem pak prakticky cokoliv a nechybí ani sada na odstranění pastí a možnost si vše blíže prohlédnout, než s tím začnete manipulovat.

Blog dále rozebírá přítomnost zvěře, která na hráče adekvátně reaguje, takže se můžete hodiny bavit tím, že budete na dvorku nahánět slepice. Prezentují se dialogové možnosti, přechody mezi různými prostředími, inventář, tvorba mapy dungeonů i nová spolupráce se studiem SaltCity, které pro Aledorn obstarává hudební a zvukový doprovod.

Datum vydání plné hry je zatím stále neznámé.