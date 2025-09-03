Call of Duty míří na plátna kin: Paramount chystá velkofilm podle slavné střílečky
Call of Duty míří na plátna kin: Paramount chystá velkofilm podle slavné střílečky

Při současné vlně filmových adaptací her je vlastně překvapivé, že se licence na jednu z nejslavnějších sérií někdo ujímá až nyní. Co se zdálo být prakticky nevyhnutelné, je teď oficiální: Paramount Pictures a Activision se dohodli na produkci celovečerního hraného filmu podle Call of Duty. 

„Pod touto významnou spoluprací Paramount vyvine, natočí a uvede do kin hraný film založený na Call of Duty. Cílem je nadchnout obrovskou celosvětovou fanouškovskou základnu a zároveň přiblížit značku novým divákům,“ uvedlo studio v tiskové zprávě. Jedna z nejúspěšnějších herních sérií všech dob, která od roku 2003 prodala přes 500 milionů kopií a do roku 2022 utržila přes 30 miliard dolarů, tak poprvé zamíří na velké plátno

Podle Activisionu i Paramountu půjde o adaptaci, která má zachovat charakteristické rysy série a přenést je do filmové podoby. S adaptací videoherní látky už má Paramount svůj díl zkušeností, pod jeho taktovkou vznikl seriál Halo.

Prezident Activisionu Rob Kostich k projektu doplnil: „Film bude ctít a zároveň rozšiřovat to, co z této série udělalo globální fenomén. Chceme vytvořit nezapomenutelný blockbuster.“

Velké nadšení neskrývá ani generální ředitel Paramountu David Ellison, jehož společnost nedávno završila osmimiliardovou fúzi se studiem Skydance a získala práva například na vysílání UFC. „Jako celoživotní fanoušek Call of Duty je to pro mě splněný sen,“ řekl Ellison. „Od prvních spojeneckých kampaní v původním Call of Duty přes Modern Warfare až po Black Ops jsem strávil nespočet hodin hraním série, kterou naprosto miluji. Je ctí i obrovskou odpovědností převést tento svět na filmové plátno.“

Ellison se odvolává také na předchozí úspěch Top Gun: Maverick: „K filmu přistupujeme se stejným důrazem na kvalitu a nekompromisní standardy, které fanoušci očekávají. Call of Duty si zaslouží špičkové zpracování.“ 

Zatím není jasné, jakou podobu film dostane a v jakém zasazení se bude odehrávat. Call of Duty má bohatou historii kampaní od druhé světové války přes Vietnam a moderní konflikty až po futuristické vize bojišť. Paramount tak má k dispozici obrovské množství materiálu, ze kterého může čerpat, od realistického válečného dramatu až po akční sci-fi.

Hollywood se s filmovými adaptacemi her dlouho neúspěšně potýkal, ale poslední roky naznačují, že se situace mění. Úspěch měly filmy s Ježkem Sonicem, Super Mario Bros. nebo nedávný Minecraft. Call of Duty se tak přidává k rostoucímu seznamu velkých značek, které si hledají cestu na plátna kin i televizní obrazovky. Podle informací magazínu Variety navíc dohoda zahrnuje i možnost rozšířit univerzum série do seriálové podoby, pokud první film uspěje.

Mezitím se chystá premiéra letošního ročníku herní série, Call of Duty: Black Ops 7 vychází 14. listopadu na PC, Xbox Series X/S a PS5. Představení na Gamescomu ale místo nadšení sklízelo spíše posměch, nejpopulárnějším příspěvkem pod prvním trailerem se totiž stala reakce, že upoutávka uživatele donutila k předobjednávce konkurenčního Battlefieldu 6.

Zdroje:
Variety, Paramount, Activision
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky.
