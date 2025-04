Zatímco filmový Minecraft láme rekordy, na obzoru se rýsuje jeho pokračování

9. 4. 2025 14:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kostky ještě po otevíracím víkendu nestačily dosednout a film Minecraft už míří k dalšímu portálu. Filmová adaptace populárního sandboxu se sotva ohřála v kinech, už teď se ale mluví o pokračování. Není se čemu divit – během prvního víkendu utržila celosvětově 301 milionů dolarů (přes 6,8 miliardy korun), čímž si zajistila místo mezi nejúspěšnějšími adaptacemi her vůbec.

Režisér Jared Hess, známý mimo jiné díky kultovní komedii Napoleon Dynamit, se v rozhovoru pro Deadline netajil nadšením ani možným brzkým návratem do kostičkovaného světa.

„Byla to skvělá zábava. Během natáčení jsme si užili spoustu legrace. Minecraft nabízí tak rozsáhlý svět, že jsme z něj zatím využili jen zlomek,“ řekl Hess. „Moc rád bych vytvořil pokračování, a vypadá to, že už se o něm jedná, takže jsme nadšený. Bude skvělé se do toho světa vrátit. Fanoušci si film neskutečně užívají,“ libuje si Hess.

A co mezi fanoušky vyvolalo největší nadšení? Pozor, následují spoilery k filmovému Minecraftu – respektive k jeho potitulkové scéně.

V ní se totiž objeví postava Alex – jedna z devítky základních skinů, která se v propagačních materiálech hry často objevuje jako Steveova parťačka. V potitulkové scéně se Steve (Jack Black) vrací do skutečného světa, kde narazí právě na Alex, která nyní žije v jeho starém domě a pozve ho dál.

Její tvář zatím nebyla vidět, ale jak říká Hess: „Alex je druhá klíčová postava Minecraftu, takže ta rozhodně nebude chybět v pokračování.“

zdroj: Mojang

Zatímco na oficiální oznámení druhého filmu si ještě musíme počkat, nadšení publika a finanční úspěch naznačují, že návrat do kostkovaného světa na plátnech kin bude jen otázkou času. Mezitím tak můžeme spekulovat, kdo by si mohl zahrát Alex.