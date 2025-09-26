Borderlands 4 jsou tak skvěle optimalizované, že se verze pro Switch 2 odkládá na neurčito

Borderlands 4 se bezesporu povedly a podle recenzí jde o dost dobře možná nejlepší looter shooter od legendárních Borderlands 2. Hru však tíží nemalé problémy s optimalizací, které teď ovlivnily i vydání portu pro Nintendo Switch 2, který se odkládá na neurčito jen osm dní před dříve avizovaným vydáním.
Gearbox v prohlášení na sociálních sítích uvedl: „Toto rozhodnutí jsme opravdu neudělali lehkovážně. Chceme ale našim fanouškům doručit co nejlepší zážitek, a proto hra potřebuje ještě více času na vývoj a doladění. Zároveň doufáme, že nové datum vydání lépe sladíme se spuštěním funkce přenosu uložených pozic, na které pracujeme a víme, že je pro hráče velmi důležitá. O novém termínu vydání vás budeme informovat, jakmile naše plány upravíme.“ Všechny digitální předobjednávky Borderlands 4 pro Switch 2 byly zrušeny a podle zásad Nintenda je možné za ně získat zpátky peníze.
Situace by nebyla v herním průmyslu ničím novým. K odkladům dochází často a ruku na srdce: raději si zahraji hru později a odladěnou, než nějaký uspěchaný nepodarek. Jenže šéf Gearboxu Randy Pitchford ještě nedávno prohlašoval, že hra běží optimálně. Mimochodem, na Switchi 2 hra poběží ve 30 FPS.
Jasně, jedna věc je hardwarové omezení stále primárně přenosné konzole, na tu druhou si ale musíme nalít čistého vína: Borderlands 4 nejsou kdovíjak graficky omračující hra a třeba takový Cyberpunk 2077, který vypadá podle mě výrazně lépe, na Switchi 2 jede v 60 FPS. Tak asi nakonec nejnovější looter shooter tak fantasticky optimalizovaný nebude, Pitchfordovým velkohubým prohlášením navzdory.
„Borderlands si novým dílem zase našly svou tvář. Ubraly na humoru, ale přidaly na zábavnosti samotné hratelnosti. Jejich hlavním problémem je momentálně technický stav. Příběh by mohl být lepší, ale trojka ukázala, že i mnohem horší. Otevřený svět by taky snesl rozmanitější aktivity. Na druhou stranu dobře slouží k lovení nejlepší výbavy, kosmetických serepetiček a tuny dalších věcí. S každou hodinou jsem se bavil víc a ve finále odcházím s pocitem, že je tahle série zase na správné cestě,“ napsal v recenzi Michal Krupička.