Bondovka 007: First Light odhalí na State of Play první záběry z hraní

Sony chystá další State of Play, tentokrát zaměřený na očekávanou hru s Jamesem Bondem 007: First Light. Speciální livestream proběhne už zítra 3. září a vůbec poprvé představí hratelnost chystané akční adventury z prvopočátků slavného agenta. Přenos začne ve 20:00 našeho času, sledovat ho můžete na oficiálních kanálech PlayStationu na YouTube a Twitchi.
Podle tvůrců ze studia IO Interactive, které stojí i za sérií Hitman, půjde o více než půlhodinovou ukázku plnou špionážní akce. „Během přenosu vás čekají zběsilé automobilové honičky, napínavé plížení a přestřelky, které dokonale prověří schopnosti agenta 007,“ láká oficiální oznámení. State of Play se zaměří na první Bondovu misi v roli nováčka MI6 a slibuje ukázat široký průřez tím, co hra nabídne.
007: First Light se ukázalo letos v červnu právě během State of Play, kdy se objevila pouze v krátkém trailer. Během středeční prezentace má po ukázce z hraní následovat také krátké vystoupení vývojářů, kteří přiblíží některé aspekty hratelnosti a designu.
zdroj: IO Interactive
Špionážní akce by měla vyjít někdy v příštím roce, kromě PS5 se počítá i s vydáním na PC, Xbox Series X/S a Nintendo Switch 2.