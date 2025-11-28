Benedict Cumberbatch přebírá velení ve World of Tanks. Holiday Ops 2026 startují 5. prosince
Benedict Cumberbatch přebírá velení ve World of Tanks. Holiday Ops 2026 startují 5. prosince

28. 11. 2025 11:00 | Novinky |

World of Tanks se i letos chystá na tradiční zimní sváteční událost Holiday Ops a i tentokrát přichází s  výraznou posilou. Oficiální tváří letošního eventu se stal britský herec Benedict Cumberbatch, jenž do tankových bitev vnese styl velení založený na klidu, rozvaze a strategickém myšlení. Akce odstartuje 5. prosince 2025 a potrvá až do 12. ledna 2026.

Cumberbatch bude hráče provázet sváteční garáží a zadávat jim speciální úkoly. Součástí odměn budou i exkluzivní kosmetické prvky spojené se slavným hercem, včetně jeho herní podoby ve funkci velitele tanku s originálním dabingem. Wargaming tak navazuje na předchozí ročníky, které přinášely výrazné osobnosti ze světa filmu a popkultury. Loni jste mohli svátky ve World of Tanks trávit ve společnosti Jasona Stathama, předloni se na Vánoce zastavil Vinnie Jones.

 

„Jsem nadšený, že se letos mohu stát součástí Holiday Ops ve World of Tanks,“ uvedla letošní hvězda, Benedict Cumberbatch. „Je to hra, která oslavuje strategii, týmovou spolupráci a myšlení několik kroků dopředu. Spolupráce s týmem mě opravdu bavila a těší mě, že jsem mohl přinést do tohoto světa nový nádech – spolu s kouskem sváteční atmosféry. Přeji všem hráčům fantastickou sváteční sezonu.“

Vedle samotných herních aktivit se můžete těšit na tradiční krátký film, který tým World of Tanks každoročně chystá speciálně pro tuto příležitost. Letos sleduje Sebastiana, nesmělého kancelářského pracovníka, který se bojí oslovit svou vyvolenou Sarah. Do jeho života vstupuje právě Cumberbatch v roli lehce excentrického terapeuta a pomocí neobvyklých cvičení zamilovanému nešťastníkovi pomáhá překonat vlastní obavy. 

Holiday_Tank_Hangar_Screenshots (1) (1) zdroj: Wargaming   Holiday_Tank_Hangar_Screenshots (1) zdroj: Wargaming

Holiday Ops 2026 tak i letos nabídnou kombinaci svátečních misí, odměn a tematického obsahu, který má za cíl propojit tradiční tankový zážitek s hřejivým vánočním příběhem. Tak tedy šťastné a veselé!

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
