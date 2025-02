Autoři The Order: 1886 reflektují, co se pokazilo. Vaz jim po právu srazila příliš hrdá Sony

12. 2. 2025 15:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Ready at Dawn patří mezi studia v nebi, kam se odebírají všechna zavřená studia. Skončilo v roce 2024, kdy jej tehdejší majitelé z Mety definitivně uzavřeli. Předtím ovšem Američané patřili mezi jistoty, kteří pro Sony vytvořili třeba velmi povedené handheldové spin-offy God of War. Jenže pak přišel The Order: 1886 a jedna velká krize.

Pro kanál Minnmax se o rozkladu studia rozpovídal jeden ze dvou zakladatelů Andrea Pessino, který samozřejmě na Orderu pracoval a měl z první ruky celý bolestivý proces vývoje. Předem musím říct, že mám The Order: 1886 rád se všemi jeho chybami a nedostatky, které jsou samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale steampunková stylizace a solidní tempo krátké hry mi tehdy daly to, co jsem chtěl, i když jsem rozhodně netoužil po tom, aby hry v budoucnu vypadaly stejně.

Jak ale Pessino naznačil, výsledná podoba hry nutně nebyla v souladu s tím, jak v Ready at Dawn celý vývoj zamýšleli. Samozřejmě, nejde vyloučit, že jako u mnoha jiných retrospektiv vývojářů je i tento případ zatížený osobním vhledem, v němž sám aktér neudělal nic špatně. Ale náhled pod pokličku vývoje ve spolupráci se Sony je zajímavý.

Hře podle Pessina paradoxně ublížila jedna věc, a to úzké spojení s Šúhejem Jošidou, jednou z klíčových postav nedávných dějin PlayStationu. Jošida v USA na vývoji spolupracoval a podle všeho týmu umetal cestičku, protože se mu projekt líbil.

Jenže pak přišla změna – Jošida se dočkal velkého povýšení na šéfa celého PlayStationu. Jakmile Jošida opustil pozici v USA, tým ztratil velkou část zastání. Pessino říká, že dohodnuté věci přestaly v mnoha případech platit, ale zároveň dodává: „Bylo to jako v armádě. Nemůžete pak už jen tak jít a říct: ’Hej, Šu!’ Začaly vznikat třenice.“

To ovšem spíš naznačuje, že Ready at Dawn ztratili výhodu v podobě šéfa americké pobočky a nedokázali se srovnat s tím, že po Jošidově odchodu do Japonska museli projít stejným sítem jako ostatní studia. Navíc, a to je třeba zdůraznit, Jošida se přesunul do Japonska v roce 2008. Pessino se zde odvolává na dobu, kdy se ještě oficiálně na Orderu nepracovalo a studio bylo spíše ve fázi produkce vlastního enginu.

Navíc bylo zjevné, že Ready at Dawn nestíhá. Podle Pessina to byl důvod, proč spousta částí ze hry zmizela nebo byla k dispozici jen v podobě filmečku. „Věci, které měly být interaktivní, najednou musely být jen film. Byli jsme zoufalí, už jsme museli hru vydat, i když jsme potřebovali alespoň rok navíc. A ten jsme nedostali, takže jsme škrtali a škrtali.“

Hra, která měla být původně výkladní skříní čerstvého PlayStationu 4, plodila jen zklamání. Prodeje se po prvním týdnu rapidně propadly. A na Metacriticu se usadila na zlověstném skóre 63 %. Což byl podle Pessina hlavní důvod, proč PlayStation zamítl pokračování. „Sony je velmi, velmi hrdá firma a má k tomu důvod. Kdybychom se pohybovali někde nad číslem 70, jsem přesvědčený, že bychom se pokračování dočkali. Ale protože jsme byli jen nad šedesátkou, byla to pro nás smrt.“

V tomhle má Pessino pravdu, protože Sony nemá problém podporovat tituly, které třeba nedosáhly prodejního cíle, ale nesou s sebou kvality, jež slouží jako výloha pro dobré, profilové hry. Pokud je hra výjimečná, pokračování může mít i větší komerční úspěch. Jenže The Order: 1886 byl spojovaný s čistě negativními emocemi a konotacemi, a takový titul je prostě pro portfolio toxický.

Ready at Dawn navrhli pokračování, které by mělo i multiplayer, s plánovaným vydáním v roce 2018 – tři roky po jedničce. Podle Pessina bylo ale nakonec dobře, že jim v Sony nedali zelenou, protože by podle něj dostali ještě menší rozpočet. Napjatá finanční situace byla přitom po odchodu Jošidy jedním z častých zdrojů konfliktů.

Na druhou stranu, je to trochu revisionismus potom, co už tvůrci nemají co ztratit. O pokračování zjevně zájem měli a rozhodně jej nedělali jen proto, že chtěli spasit značku, jak dnes tvrdí.