Autor Palworldu preferuje indie hry před AAA produkcí. Nebaví ho její důraz na grafiku

Vydavatelství Pocketpair má momentálně plno práce se soudním sporem s Nintendem, který se podle všeho začíná obracet v jejich prospěch. Možná i proto se společnost nebojí provokovat, nedávno například představila „vlastní Animal Crossing“. Současně se ale její vydavatelská divize stále více soustředí na nezávislé hry, které upřednostňuje před AAA produkcí.
Tento postoj potvrdil John Buckley, manažer vydavatelství Pocketpair, v rozhovoru pro server 4Gamer. Přiznal, že v poslední době hraje především indie tituly, zatímco velké komerční hry ho příliš nelákají. Stejný přístup firma promítá i do své vydavatelské strategie, nedávno například oznámila hybrid metroidvanie a roguelite Never Grave: The Witch and the Curse.
Důvody jsou podle Buckleyho poměrně přímočaré. Velké hry podle něj kladou až přílišný důraz na líbivou grafiku a vizuální efekty, zatímco samotná hratelnost často nepřináší nic nového. Naopak nezávislá scéna podle něj pravidelně přichází s originálními nápady a neotřelými herními systémy.
„Nezávislé hry nabízejí spoustu zajímavých mechanismů a odlišných stylů hraní. AAA tituly se zaměřují hlavně na fotorealistickou grafiku, což je samozřejmě skvělé, ale jejich herní mechanismy mě osobně často moc nezajímají. Na druhé straně, současné nezávislé hry jsou neuvěřitelně jedinečné a často obsahují systémy, které jinde nenajdete,“ uvedl Buckley.
Jeho slova přitom mohou působit odvážně i v kontextu probíhajícího sporu s Nintendem, kde se Pocketpair brání obviněním z kopírování známých herních prvků. Zároveň je ale fér připomenout, že i mezi AAA tituly se najdou výrazně originální projekty. Typickým příkladem budiž třeba Death Stranding nebo „naše“ Kingdom Come: Deliverance II. Přesto Buckleyho tvrzením nelze upřít alespoň zrnko pravdy.
„Mám rád hry, po jejichž dohrání můžu bez problémů přejít k něčemu úplně jinému. Rád střídám žánry, takže pro mě mají větší smysl nezávislé hry,“ dodává na závěr.