Patentový úřad: Chytání Pokémonů není na patent dost originální

Nintendo a The Pokémon Company narazily na další překážku v probíhajícím soudním sporu s vývojáři survival hitu Palworld. Japonský patentový úřad totiž zamítl jeden z patentů, který měl sloužit jako klíčový argument proti studiu Pocketpair. Důvod? Nedostatek originality, jak cituje web GamesFray.
Soud se studiem Pocketpair probíhá od roku 2024 kvůli údajnému porušení patentových práv. Nintendo, respektive The Pokémon Company tvrdí, že Palworld kopíruje principy z Pokémonů, konkrétně systém chytání, vypouštění a osedlávání příšerek. Žaloba se opírá o tři nové patenty, které jsou odvozené od staršího patentu z roku 2021 – Nintendo jej loni údajně rozdělilo na menší dílčí části, aby je mohlo použít přímo proti Palworldu.
Jenže jeden z těchto odštěpených patentů úřad nyní odmítl uznat, protože postrádá vynalézavost – principy chytání příšerek totiž už dříve použily jiné hry. Úřad se odvolává na tituly jako ARK: Survival Evolved, Monster Hunter 4 či japonskou webovku Kantai Collection. Ironií je, že jako příklad podobnosti byly uvedeny i Pokémon Go a dokonce i starší hra Pocketpairu, Craftopia.
Rozhodnutí zatím není pravomocné a samo o sobě žalobu neukončí, ale podle serveru GamesFray může mít velký dopad. Zmíněný patent je totiž úzce propojen s dalšíma dvěma, které Nintendo používá přímo v probíhajícím soudním řízení. Pokud by se i jejich platnost začala zpochybňovat, pozice Pocketpairu v soudním sporu by výrazně posílila.
Patentový analytik Florian Mueller k tomu uvedl: „Fakt, že úřad bere v úvahu reálné hry místo pouhých dokumentů, zásadně mění situaci. Nintendo bude muset dokázat, že jejich řešení bylo skutečně novátorské.“
Celý spor se odehrává na pozadí stále silnější rivality mezi oběma značkami. Pocketpair nedávno oznámil Palworld: Palfarm, farmářský spin-off, a to pouhý týden po odhalení podobného projektu Pokémon Pokopia od Nintenda. Plná verze Palworldu by měla dorazit v roce 2026.