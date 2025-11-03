Patentový úřad: Chytání Pokémonů není na patent dost originální
zdroj: Foto: Pokémon

Patentový úřad: Chytání Pokémonů není na patent dost originální

PC Xbox One Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

3. 11. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Nintendo a The Pokémon Company narazily na další překážku v probíhajícím soudním sporu s vývojáři survival hitu Palworld. Japonský patentový úřad totiž zamítl jeden z patentů, který měl sloužit jako klíčový argument proti studiu Pocketpair. Důvod? Nedostatek originality, jak cituje web GamesFray.

Soud se studiem Pocketpair probíhá od roku 2024 kvůli údajnému porušení patentových práv. Nintendo, respektive The Pokémon Company tvrdí, že Palworld kopíruje principy z Pokémonů, konkrétně systém chytání, vypouštění a osedlávání příšerek. Žaloba se opírá o tři nové patenty, které jsou odvozené od staršího patentu z roku 2021 – Nintendo jej loni údajně rozdělilo na menší dílčí části, aby je mohlo použít přímo proti Palworldu.

Palworld: Palfarm
Novinky
Palworld přichází s vlastním farmářským simulátorem Palfarm

Jenže jeden z těchto odštěpených patentů úřad nyní odmítl uznat, protože postrádá vynalézavost – principy chytání příšerek totiž už dříve použily jiné hry. Úřad se odvolává na tituly jako ARK: Survival Evolved, Monster Hunter 4 či japonskou webovku Kantai Collection. Ironií je, že jako příklad podobnosti byly uvedeny i Pokémon Go a dokonce i starší hra Pocketpairu, Craftopia.

Rozhodnutí zatím není pravomocné a samo o sobě žalobu neukončí, ale podle serveru GamesFray může mít velký dopad. Zmíněný patent je totiž úzce propojen s dalšíma dvěma, které Nintendo používá přímo v probíhajícím soudním řízení. Pokud by se i jejich platnost začala zpochybňovat, pozice Pocketpairu v soudním sporu by výrazně posílila.

Patentový analytik Florian Mueller k tomu uvedl: „Fakt, že úřad bere v úvahu reálné hry místo pouhých dokumentů, zásadně mění situaci. Nintendo bude muset dokázat, že jejich řešení bylo skutečně novátorské.“

zdroj: Nintendo

Celý spor se odehrává na pozadí stále silnější rivality mezi oběma značkami. Pocketpair nedávno oznámil Palworld: Palfarm, farmářský spin-off, a to pouhý týden po odhalení podobného projektu Pokémon Pokopia od Nintenda. Plná verze Palworldu by měla dorazit v roce 2026.

Smarty.cz
Tagy:
monstrum fantasy RPG adventura JRPG pokémoni sberatelska simulátor života akční RPG relaxace
Zdroje:
GamesFray, Japan Patent Office
Hry:
Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl Pokémon Scarlet & Violet Palworld Pokémon Legends: Z-A Pokémon Pokopia Palworld: Palfarm
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition

Nejnovější články