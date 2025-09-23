Palworld přichází s vlastním farmářským simulátorem Palfarm

Minulý týden oznámila The Pokémon Company svůj farmářský spin-off s Pokémony Pokopia a do ringu okamžitě naskakuje očekávaný vyzyvatel Palworld: Palfarm. Studiu Pocketpair se nedá upřít určitá odrzlost, když tak brzy oznamují velmi podobnou hru s velmi podobnými příšerkami, navíc navzdory firmě, se kterou se momentálně soudí o patent. Z probíhající soudní pře si dokonce Palfarm dělá legraci v oznamovacím traileru, kdy na závěr demonstruje chytání příšerek do pokéballům podobným míčkům, což je mechanismus, který si Pokémoni patentovali.
Jak už je z názvu patrné, Palworld: Palfarm bude relaxačním farmářským simulátorem s příšerkami po vzoru třeba Animal Crossing nebo Stardew Valley. Spoustu miniher a aktivit okoření i prvky, na které si bezzubé hry pro děti netroufnou. Stejně jako Palword umožnil zotročovat, zabíjet a pojídat kapesní příšerky, tak v Palfarm si s nimi můžete zahrát třeba ruskou ruletu.
Vedle toho bude možné rybařit, těžit nerosty, stavět sněhuláky, oženit/vdát se a samozřejmě farmařit. Na idylickém ostrově budete navazovat vztahy, ale taky bojovat – bude například nutné bránit políčka proti škodlivým příšerám, jež si na úrodu dělají zálusk. Všechna tahle dobrodružství navíc budete moci absolvovat s kamarádem či kamarádkou v kooperativním multiplayeru.
Palworld: Palfarm zatím nemá datum vydání, předpokládám, že na hře se pracuje nějaký ten pátek a vzdorovitě byla oznámena v reakci na Pokopii. Jisté ale je, že jestli hry s Pokémony vznikají paradoxně velmi pomalu, tak Palword dokáže rychle nabídnout to, po čem fanoušci volají už roky. Tak uvidíme, jestli to bude pravda i v případě Palfarm. Hra se chystá na PC, kde Pokémoni také dlouho absentují.