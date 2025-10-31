Once Human a Palworld spojují síly. Postapokalyptický survival bude roztomilejší

Zatímco Pocketpair bojuje v právnickém kolbišti s Nintendem, v ostatních směrech jede směle dál. Oznámil farmaření v Palfarm, spojil síly s Terrarií, a teď propůjčuje svůj obsah stále populárnímu postapokalyptickému survivalu Once Human (recenzi čtěte tady).
Paranormální svět, který dává vzpomenout na Control i svět SCP, se díky tomu rozšířil o nové funkce, tajemný ostrov a roztomilé Pals. Soupiska čítá oblíbence, jako jsou Cattiva, Chillet nebo Chillet Ignis. Všechny nově příchozí můžete v postapo světě získat zdarma, aby vám dělali radost, případně jste se v ně s pomocí speciálních předmětů proměnili.
Nováčky využijete ve všech scénářích a režimech hry, přičemž event nabídne i limitované kosmetické doplňky pro různá vybavení, jako je územní terminál či oblečení. Obě verze Chilleta navíc slouží i jako stylový dopravní prostředek, se kterým prostředí prozkoumáte v cuku letu.
Během události se můžete vydat i na exkluzivní ostrov, který kombinuje prvky z obou her. Místní ekosystém čítá Meta-Humans, Pals i Deviations (unikátní stvoření z Once Human, která vám pomáhají) na jedné hromadě, což se jistě postará o zajímavé interakce drasticky odlišných druhů. Věnovat se tu můžete různorodým společenským aktivitám a hledat tajemství, která jsou zde roztroušená.
Novinky si užijete ve scénáři Deviation: Survive, Capture, Preserve. Zdejší „monstra“ budete sbírat, spojovat je a účastnit se s nimi bitev. Pro chycení všech druhů musíte vytvořit speciální nástroje a prozkoumat skoro celou mapu, abyste našli všechny.
Spolupráce je v této chvíli jednosměrná. Minimálně prozatím se tak v Palworldu neobjeví paranormální potvůrky z „Číny“, v budoucnu to ale vyloučené není. Západní verze Once Human si po silném startu udržuje relativně stabilní hráčskou základnu, na Steamu se souběžný počet hráčů pohybuje kolem 28 tisíc (děkujeme SteamDB).