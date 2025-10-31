Once Human a Palworld spojují síly. Postapokalyptický survival bude roztomilejší
Once Human a Palworld spojují síly. Postapokalyptický survival bude roztomilejší

31. 10. 2025 15:00

Zatímco Pocketpair bojuje v právnickém kolbišti s Nintendem, v ostatních směrech jede směle dál. Oznámil farmaření v Palfarm, spojil síly s Terrarií, a teď propůjčuje svůj obsah stále populárnímu postapokalyptickému survivalu Once Human (recenzi čtěte tady).

Paranormální svět, který dává vzpomenout na Control i svět SCP, se díky tomu rozšířil o nové funkce, tajemný ostrov a roztomilé Pals. Soupiska čítá oblíbence, jako jsou Cattiva, Chillet nebo Chillet Ignis. Všechny nově příchozí můžete v postapo světě získat zdarma, aby vám dělali radost, případně jste se v ně s pomocí speciálních předmětů proměnili.

Nováčky využijete ve všech scénářích a režimech hry, přičemž event nabídne i limitované kosmetické doplňky pro různá vybavení, jako je územní terminál či oblečení. Obě verze Chilleta navíc slouží i jako stylový dopravní prostředek, se kterým prostředí prozkoumáte v cuku letu.

Během události se můžete vydat i na exkluzivní ostrov, který kombinuje prvky z obou her. Místní ekosystém čítá Meta-Humans, Pals i Deviations (unikátní stvoření z Once Human, která vám pomáhají) na jedné hromadě, což se jistě postará o zajímavé interakce drasticky odlišných druhů. Věnovat se tu můžete různorodým společenským aktivitám a hledat tajemství, která jsou zde roztroušená.

Palworld
Novinky
Palworld opustí předběžný přístup příští rok

Novinky si užijete ve scénáři Deviation: Survive, Capture, Preserve. Zdejší „monstra“ budete sbírat, spojovat je a účastnit se s nimi bitev. Pro chycení všech druhů musíte vytvořit speciální nástroje a prozkoumat skoro celou mapu, abyste našli všechny.

Spolupráce je v této chvíli jednosměrná. Minimálně prozatím se tak v Palworldu neobjeví paranormální potvůrky z „Číny“, v budoucnu to ale vyloučené není. Západní verze Once Human si po silném startu udržuje relativně stabilní hráčskou základnu, na Steamu se souběžný počet hráčů pohybuje kolem 28 tisíc (děkujeme SteamDB).

Nejnovější články