Asasínské duo? Ubisoft chce Assassin's Creed s dvěma hrdiny opakovat
zdroj: Ubisoft

9. 12. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ubisoft zatím mlčí o tom, kam se hlavní díly série Assassin’s Creed vydají po letošní exkurzi do Japonska v Shadows. Jedna věc ale začíná být jasnější: dvojice hratelných hrdinů, jakou byli Jasuke a Naoe, nemusí být výjimkou. Podle vývojářů jde o koncept, který se může vrátit, pokud pro něj bude dobrý příběhový důvod.

Zástupce režiséra Simon Lemay-Comtois to uvedl v rozhovoru pro GamesRadar+. Podle něj studio zjistilo, že systém dvou postav může fungovat, když má silné opodstatnění ve světě a příběhu hry. Shadows přitom nejsou prvním dílem, který s dvojicí protagonistů přišel. Za dvojčata Jacoba a Evie Fryeovy jste si mohli zahrát už v Syndicate. Nicméně šlo o dva relativně podobné přístupy k hratelnosti, od čehož se Shadows liší – Jasuke je tank pro přímý střet, zatímco Naoe sází hlavně na plížení a přepady ze zálohy. A odpovídá tomu i škála parkourových pohybů.

Assassin’s Creed Shadows
Recenze
Assassin’s Creed Shadows – recenze vyžádaného výletu do Japonska

Zkrátka jakmile se Ubisoftu podaří nějaký fajn prvek, můžeme počítat s tím, že ho budeme vídat ve všech následujících hrách ad nauseam. Mezitím se tým v updatech pro Assassin's Creed Shadows zaměří ještě na zmíněný parkour. Přestože hra už nedostane žádné další větší DLC, jakým bylo Claws of Awaji, podpora po vydání stále platí, a s ní i vyšperkování akrobatických pohybů.

Podle finančních výsledků se značce nad očekávání daří. Ubisoft v rozhovoru s investory oznámil, že poslední čtvrtletí překonalo plány. Kromě Shadows, u kterého se kvůli vydání na Switch 2 na začátku prosince očekává další růst, tomu dopomohlo i Mirage, které si zahrálo už přes 10 milionů lidí – nové i staré hráče přitáhl obsáhlý bezplatný update Valley of Memory.

Ubisoft momentálně pracuje na spin-offu Assassin's Creed Hexe, který má být svázanější, o poznání temnější a s mechanismy, které série dosud neměla. Čarodějnický díl se má odehrávat v Evropě 16. století a kromě pochmurné atmosféry germánských měst nebude chybět ani nadpřirozeno. Nicméně jsme ze hry ještě neviděli jediný obrázek nebo trailer.

