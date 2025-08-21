Anno 117 ukazuje Británii a já vím, že si ho budu muset zahrát
zdroj: Ubisoft

Anno 117 ukazuje Británii a já vím, že si ho budu muset zahrát

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 8. 2025 11:04 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Galerie

Když jsem hrál preview verzi (dojmy z ní najdete zde) chystaného Anno 117: Pax Romana, nechtělo to mnoho přesvědčování, abych si jej zapsal mezi velmi očekávané tituly tohoto roku. Nicméně, tehdy jsem měl na povel jen ostrov se Středomoří a netušil jsem, jak budou vypadat jiné lokality. Věděl jsem o existenci Albionu, tedy Británie, ale teprve v novém traileru uviděl, co vše v Ubisoftu chystají.

Vizuální pojetí Albionu je skutečně radikálně odlišné, tedy až do okamžiku, kdy se rozhodnete z něj udělat kopii Říma a všechny ty hezké mokřady a louky nenahradíte tvrdou diktaturou silnic a pravoúhlých čtvrtí (hra nově umožňuje zvrhlíkům stavět cesty i diagonálně). Mostíky, které přes nepříliš stabilní podloží vedou jsou jak krásné, tak jasně vysílají zprávu, že už nejsi v Latiniu, Dorotko.

S novým krajem přichází i nový mrav, tedy keltské zvyklosti a také nové božstva, která si půjde odemykat buď výzkumem nebo specifickými úkoly. A samozřejmě, pokud budete moc tlačit na romanizaci, nejspíš dostanete vosím hnízdem a keltskou pěstí do hlavy, případně vám přístav vypálí nepřátelské lodě, zatímco se budou ptát „a co pro nás Římané kdy udělali?“

Popravdě, celková změna vizuálu a principů, včetně dobrovolné změny pantheonu vypadá skvěle. To, jak se Anno 117 hraje navíc budete moci zjistit sami mezi 2. až 16. zářím, kdy bude k dispozici demo, kde si budete moci zahrát jak misi v Latiu, tak už v Británii. Plná hra pak vyjde 13. listopadu na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická budovatelská
Zdroje:
Ubisoft, Tisková zpráva
Hry:
Anno 117: Pax Romana
Profilový obrázek
Aleš Smutný
Šéf redakcí Tiscali Media. V médiích je skoro dvacet let a i když začínal na filmové publicistice, postupně se přesunul ke hrám a následně i k obecnému zpravodajství. Má rád cokoliv o historii, specializuje se na Blízký východ a Japonsko.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace

Nejnovější články