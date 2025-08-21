Anno 117 ukazuje Británii a já vím, že si ho budu muset zahrát

Když jsem hrál preview verzi (dojmy z ní najdete zde) chystaného Anno 117: Pax Romana, nechtělo to mnoho přesvědčování, abych si jej zapsal mezi velmi očekávané tituly tohoto roku. Nicméně, tehdy jsem měl na povel jen ostrov se Středomoří a netušil jsem, jak budou vypadat jiné lokality. Věděl jsem o existenci Albionu, tedy Británie, ale teprve v novém traileru uviděl, co vše v Ubisoftu chystají.
Vizuální pojetí Albionu je skutečně radikálně odlišné, tedy až do okamžiku, kdy se rozhodnete z něj udělat kopii Říma a všechny ty hezké mokřady a louky nenahradíte tvrdou diktaturou silnic a pravoúhlých čtvrtí (hra nově umožňuje zvrhlíkům stavět cesty i diagonálně). Mostíky, které přes nepříliš stabilní podloží vedou jsou jak krásné, tak jasně vysílají zprávu, že už nejsi v Latiniu, Dorotko.
S novým krajem přichází i nový mrav, tedy keltské zvyklosti a také nové božstva, která si půjde odemykat buď výzkumem nebo specifickými úkoly. A samozřejmě, pokud budete moc tlačit na romanizaci, nejspíš dostanete vosím hnízdem a keltskou pěstí do hlavy, případně vám přístav vypálí nepřátelské lodě, zatímco se budou ptát „a co pro nás Římané kdy udělali?“
Popravdě, celková změna vizuálu a principů, včetně dobrovolné změny pantheonu vypadá skvěle. To, jak se Anno 117 hraje navíc budete moci zjistit sami mezi 2. až 16. zářím, kdy bude k dispozici demo, kde si budete moci zahrát jak misi v Latiu, tak už v Británii. Plná hra pak vyjde 13. listopadu na PC, PS5 a Xbox Series X/S.