Anno 117 chce vládnout dlouho. Startuje s kampaní a plánem tří rozšíření pro první rok

Anno 117: Pax Romana chce navázat na úspěšnou štaci budovatelské série, tentokrát v kulisách období největší slávy starověkého Říma. Jak dojmy z bety, tak i z Gamescomu jsou veskrze pozitivní, takže je reálné, že za necelý měsíc připluje pořádně naložená liburna.
Ubisoft nenechává nic náhodě a v novém videu důkladně představuje všechny klíčové aspekty – od pokročilého generování terénu a textur až po jednotlivé cesty k růstu skrze diplomacii, kulturní integraci nebo starou dobrou sílu. Na své si ale tentokrát přijdou i milovníci epických příběhů, a to v kampani.
Vydáte se v ní na transformativní cestu, kdy se stanete římským místodržitelem, který bude čelit složitým rozhodnutím. Poprvé v historii značky si můžete vybrat ze dvou různých postav. V nabídce je buď mladý a ambiciózní Marcus, nebo neméně oportunistická Marcia. Oba mají co dokazovat a je na vás, jestli s nimi upřednostníte lokální tradice, či římské ambice. V každém případě Ubisoft slibuje osobní příběh, jaký neměl v rámci série dosud obdoby.
Co naopak už fanoušci dobře znají, je odhodlaná podpora po vydání. Anno 117: Pax Romana nebude v tomto ohledu výjimkou a firma má už naplánovaný obsah na celý následující rok. Během něho vyjdou tři větší rozšíření, každé s trochu jiným zaměřením. Provinces of Ash slibuje obrovský ostrov s mohutnou sopkou, novými zdroji i dodatečným božstvem.
Hipodrom představí grandiózní památku, která je inspirovaná legendárním Circem Maximem. K té se pojí pořádání koňských závodů pro pobavení občanů, zvýšení prestiže i přilákání elitních specialistů. Dawn of the Delta se potom zaměření na novou provincii s rozlehlými pouštěmi a mohutnou řekou, kde se setkáte s neznámými bohy a kulturou při rozšiřování vlivu Římského impéria.
Všechny vyjmenované balíčky jsou součástí season passu pro první rok, který samostatně vyjde na 34,99 eur, případně ho najdete jako součást Gold edice za cenu 89,99 eur (ušetříte 5 eur). Nehledě na zvolenou edici se ke hře dostanete 13. listopadu na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S i službě Amazon Luna.