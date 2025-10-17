Anno 117 chce vládnout dlouho. Startuje s kampaní a plánem tří rozšíření pro první rok
zdroj: Ubisoft

Anno 117 chce vládnout dlouho. Startuje s kampaní a plánem tří rozšíření pro první rok

PC PlayStation 5 Xbox Series

17. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Anno 117: Pax Romana chce navázat na úspěšnou štaci budovatelské série, tentokrát v kulisách období největší slávy starověkého Říma. Jak dojmy z bety, tak i z Gamescomu jsou veskrze pozitivní, takže je reálné, že za necelý měsíc připluje pořádně naložená liburna.

zdroj: Ubisoft

Ubisoft nenechává nic náhodě a v novém videu důkladně představuje všechny klíčové aspekty – od pokročilého generování terénu a textur až po jednotlivé cesty k růstu skrze diplomacii, kulturní integraci nebo starou dobrou sílu. Na své si ale tentokrát přijdou i milovníci epických příběhů, a to v kampani.

Vydáte se v ní na transformativní cestu, kdy se stanete římským místodržitelem, který bude čelit složitým rozhodnutím. Poprvé v historii značky si můžete vybrat ze dvou různých postav. V nabídce je buď mladý a ambiciózní Marcus, nebo neméně oportunistická Marcia. Oba mají co dokazovat a je na vás, jestli s nimi upřednostníte lokální tradice, či římské ambice. V každém případě Ubisoft slibuje osobní příběh, jaký neměl v rámci série dosud obdoby.

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Galerie

Co naopak už fanoušci dobře znají, je odhodlaná podpora po vydání. Anno 117: Pax Romana nebude v tomto ohledu výjimkou a firma má už naplánovaný obsah na celý následující rok. Během něho vyjdou tři větší rozšíření, každé s trochu jiným zaměřením. Provinces of Ash slibuje obrovský ostrov s mohutnou sopkou, novými zdroji i dodatečným božstvem.

Anno 117: Pax Romana
Dojmy z hraní
Dojmy z Gamescomu: Když se Řím topí v bažině. Albion v Anno 117 bude logistickou výzvou

Hipodrom představí grandiózní památku, která je inspirovaná legendárním Circem Maximem. K té se pojí pořádání koňských závodů pro pobavení občanů, zvýšení prestiže i přilákání elitních specialistů. Dawn of the Delta se potom zaměření na novou provincii s rozlehlými pouštěmi a mohutnou řekou, kde se setkáte s neznámými bohy a kulturou při rozšiřování vlivu Římského impéria.

Všechny vyjmenované balíčky jsou součástí season passu pro první rok, který samostatně vyjde na 34,99 eur, případně ho najdete jako součást Gold edice za cenu 89,99 eur (ušetříte 5 eur). Nehledě na zvolenou edici se ke hře dostanete 13. listopadu na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S i službě Amazon Luna. 

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická budovatelská
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Anno 117: Pax Romana
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články