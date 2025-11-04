Andrzej Sapkowski: S CD Projektem máme skvělé vztahy, ale o detaily už mě moc neprosí

Vztahy a smlouvy mezi autorem knižní ságy Zaklínač Andrzejem Sapkowským a herním studiem CD Projekt jsou teď prý excelentní, i když si tvůrci herního Zaklínače za spisovatelem už pro rady moc nechodí. Uvedl to na besedě s fanoušky na akci propagující nejnovější knižní přírůstek Rozcestí krkavců, který vypráví o Geraltově zaklínačských začátcích.
„Smlouvy mezi mnou a lidmi od her jsou teď vynikající. Doufejme, že to tak zůstane,“ řekl Sapkowski s úsměvem. Zároveň přiznal, že se na vývoji nadcházejícího Zaklínače 4 nijak nepodílí. „V minulosti jsme spolupracovali víc, ale dnes se na mě CD Projekt obrací s žádostí o dodatečné detaily nebo konzultace jen vzácně,“ dodal.
Situace mezi autorem Zaklínače a tvůrci herní adaptace byla v minulosti mnohem napjatější. V roce 2017 si spisovatel postěžoval, že z ohromného úspěchu herní série zpočátku neměl prakticky nic. Polskému studiu totiž prodal práva za jednorázovou částku bez podílu na zisku.
„Byl jsem dost hloupý, když jsem jim prodal všechna práva naráz,“ řekl tehdy Sapkowski. „Nabízeli mi procenta z výdělku a já jim odpověděl: ‚Nevyděláte na tom vůbec nic, dejte mi všechny moje peníze hned.‘ Byla to hloupost. Nevěřil jsem, že uspějí. Ale kdo mohl čekat takový úspěch? Já rozhodně ne.“
V roce 2019 s ním studio uzavřelo novou dohodu, která mu měla zajistit spravedlivější finanční odměny. Podrobnosti vyrovnání nejsou veřejně známé, od té doby jsou ale vztahy údajně „naprosto v pořádku“.
Sapkowski se zároveň v posledních měsících opakovaně vyjadřoval i k odkazům, které herní série převzala z jeho knih. V říjnu například vysvětlil, že koncept zaklínačských škol, jako je slavná škola vlka, ze které pochází Geralt, vznikl omylem a sám autor ho ve svém literárním světě považuje za omyl.
„Do povídky Poslední přání se záhadně dostala jediná věta o nějaké škole vlka,“ napsal tehdy Sapkowski na Redditu. „Později jsem ji ale považoval za nedůstojnou dalšího rozpracování a vyprávěčsky nesprávnou, dokonce škodlivou pro samotný příběh. Tvůrci adaptací, obzvlášť lidé z videoherní branže, se té myšlenky chytili s pozoruhodnou houževnatostí a tyhle zaklínačské školy hojně rozpracovali. Úplně zbytečně.“
Přestože spisovatel zjevně nesdílí nadšení ze všech tvůrčích voleb CD Projektu, zdá se, že se spolupráce mezi oběma stranami konečně ustálila. A zatímco Sapkowski dál rozšiřuje svět Zaklínače v knihách, CD Projekt Red pracuje na čtvrtém díle a ve spolupráci s Fool's Theory také na předělávce jedničky. Vyhlídky na budoucnost jejich partnerství ovšem znějí až překvapivě klidně.