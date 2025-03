Monster Hunter Wilds – tipy a triky pro začínající lovce

27. 2. 2025 18:00 | Návod | autor: Jakub Malchárek

Monster Hunter Wilds se může na povrchu jevit jako barvitá a zábavná hra, která je hlavně o lovu přerostlých monster, a pravda je to jen z poloviny. V jádru jde o komplexní a poměrně tuhou výzvu, která má hned několik vstupních schodů, o které můžete snadnou zakopnout. Proto třeba využijete některé z našich tipů a triků, které vám první krůčky ve světě monster ulehčí a snadněji tak přijdete na to, v čem spočívá obrovské lákadlo hry.

1. Výběr zbraně

První významnou volbu učiníte při výběru zbraně. Ty se totiž v Monster Hunterovi neliší jen statistikami, ale vlastně způsobem, jakým budete hrát. Nebojte se experimentovat, a když vám s nějakým druhem zbraně hra nejde nebo nevyhovuje, sáhněte po jiném. Mějte však na paměti, že všechny vyžadují cvik, proto není vůbec na škodu strávit nějakou tu minutu v tréninkové aréně, kde si můžete vyzkoušet všechna komba. Mezi zbraněmi vhodnými pro začátečníky se často skloňuje dlouhý meč, meč a štít, dvojice dýk nebo lehký samostříl, pokud chcete zkusit něco na dálku.

2. Seikret

S tím se pojí i další tip: Váš věrný ještěro-kůň Seikret není jen glorifikovaný dopravní prostředek. Do sedlových brašen můžete umístit nejen zásoby, které využijete jen občas (například pasti a lektvary do nepříznivého počasí), ale taky druhou zbraň, kterou můžete kdykoliv prohodit. Není tak problém alternovat třeba mezi zbraní na dálku, abyste monstrum oslabili, pak si výzbroj prohodit třeba za těžkou sekeru a bestii dorazit.

3. Příprava základ úspěšného lovu

Nepodceňujte přípravu. Před každým lovem byste měli mít automatizovaný rituál – zavítat do stanu, vyložit zbytečné věci z inventáře, doplnit léčivé lektvary, munici, na grilu si opéct posilující jídlo a zkontrolovat, že máte nabroušenou zbraň. Málokterý moment je tak frustrující, jako když se pustíte do boje a zjistíte, že jste si nedoplnili zásoby a nemáte se jak vyléčit.

4. Uzamčená kamera?

Uzamknutí kamery na příšeru není samospásné. Naučte se s ním proto pracovat. Není vždycky dobré se soustředit jenom na monstrum. Občas se hodí raději cíl fokusu sledovat manuálně, protože potřebujete zasáhnout třeba citlivé místo. Hodí se „odlocknout“ taky v momentě, kdy se potřebujete od příšery vzdálit, jinak vám bude hra kameru pořád strhávat na protivníka. Obzvláště u velkých potvor je jednodušší kličkovat mezi údery a tančit v dešti pařátů s kamerou „na volno“.

5. Výběrové kolečko

Usnadněte si život výběrovým kolečkem. Ve stanu si můžete upravit rychlou nabídku předmětů na kolečku a určitě toho využijte, až si najdete svůj lovecký styl. Je to mnohem rychlejší a praktičtější způsob, jak se léčit, oblékat posilující pláště a používat předměty, než listování v běžné nabídce. V boji pak můžete snadno přepínat hned mezi čtyřmi kolečky s výbavou. Není problém mít proto v jednom třeba léčiva, v dalším různé druhy munice, v jiném posilovací lektvary a podobně.

6. Krvavá zranění

Zranění jsou klíčová. Monster Hunter Wilds představuje nový systém zranění. Po uštředení určitého množství poškození se na těle monstra otevře krvavý šrám. Když jej zasáhnete speciálním cíleným útokem, jednak příšeru často omráčíte a jednak z ní vytřískáte vzácný materiál, který se vám bude určitě hodit na výrobu lepší zbroje nebo upgrade zbraně.

7. Nezdržujte se příběhem

Proleťte příběhem. Hlavní dějová linka do prvních titulků je v Monster Hunter Wilds hlavně tutoriál, který vás má naučit herní mechanismy a hlavně to, jak bojovat proti různým druhů bestií. Ta pravá výzva ale příchází až s High Ranking potvorami, které se odemknou po dokončení příběhu. Nemusíte se proto zbytečně zezačátku zdržovat plněním vedlejších výzev nebo nepovinných lovů (pokud vyloženě nechcete nějakou konkrétní zbroj, protože se vám líbí).

8. Lovci a sběrači

Těžba a sběr. Výroba brnění a zbraní je v Monster Hunter Wilds klíčová. Zatímco potřebné materiály padají hlavně z poražených monster, některé najdete i na mapě. Zastavujte se proto u všech rudných žil (mining outcrops) a hromádek s kostmi (bonepile), často skrývají suroviny nutné pro crafting. Stejně tak zabíjejte a stahujte z kůže i menší a neškodné potvory. Může se stát, že jejich součásti budete potřebovat na dokončení zbrojového setu.

9. Opakovaný lov odkryje slabiny

Lovte monstra opakovaně a poté si prostudujte jejich slabiny. Když porazíte bestii a získáte její části, získáte materiály na výrobu lepších zbraní a zbroje. Každý lov vám však poskytne jiné suroviny, takže obvykle nebude stačit jedno zabití k tomu, abyste si vytvořili kompletní výbavu. Dobrá zpráva je, že jakmile bestii porazíte poprvé, odemkne se vám podrobný záznam v průvodci, kde najdete všechny slabiny – jak živelné, tak i konkrétní místa na těle, která jsou nejzranitelnější. Využijte tyto informace a usnadněte si další souboje.

10. Trpělivost přináší kůže

Lov potřebuje čas. Každá výprava má 50minutový časový limit. Nemusíte mít strach, že byste někdy zápasili do posledních vteřin, časové penzum je dostatečně štědré. Znamená to ale, že nemusíte spěchat. Souboj je tanec a není ostuda se na chvíli stáhnout, vyrobit si lektvary, nabrousit čepel. Nebo příšeru odlákat do jiné oblasti, ve které jsou přírodní pasti. Musíte využívat všeho, co máte během lovu k dispozici a čas je jen další ze surovin.