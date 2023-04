Takhle to dopadá, když místo her děláte platformy

28. 4. 2023 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Microsoft oznámil své finanční výsledky za poslední kvartál, a jakkoliv se firmě obecně daří, xboxová divize na tom moc dobře není. Zisk z „obsahu a služeb Xboxu“ poskočil nahoru o pouhá tři procenta, a to prý jen díky větším než očekávaným ziskům z mikrotransakcí z her od jiných vydavatelů a některých her Microsoftu. V tříprocentním růstu se pak schovává i růst Game Passu.

Obecný zisk z her byl o 4 procenta nižší, ale především o celých 30 procent poklesl zisk z prodeje xboxového hardwaru, tedy primárně konzolí. 30 procent, to je obrovská porce… Prodeje navíc neklesají ani zdaleka poprvé.

Takhle to dopadá, když nemáte žádné exkluzivity a spoléháte primárně na technologie.

Silný jen na papíře

Xbox Series S je v kombinaci s Game Passem skvělý vstupní bod do světa her pro méně náruživé hráče, zatímco Xbox Series X může zase skvěle posloužit těm náročnějším. Do toho provozujete jednu z mála relevantních cloudových služeb, a tak celé portofilo vypadá na papíře jako pohádková sestava. Jenže?

Jenže když to přeženu, nejsou na to žádné hry. Microsoft přestal dělat konzolové exkluzivity už dávno a prodejům Xboxu ani trochu nepomáhá, že si můžete „jejich“ tituly zahrát na PC nebo skrze cloud na čemkoliv, co je kompatibilní s xCloudem. Pokud tedy zrovna výjimečně vyjde nějaká skvělá hra přímo od Microsoftu.

Game Pass je i nadále neuvěřitelně lákavou a nesmírně prozákaznickou službou, jenže k čemu vám je sympatické předplatné, když nemáte pořádný vlastní obsah, co by službu prodal? Moc rád bych viděl detailní statistiky, neboť osobně Game Pass čas od času zapnu, podívám se, co přibylo, a většinou ho zase vypnu, aniž bych cokoliv nainstaloval.

Kolik lidí je taky líných předplatné zrušit nebo skrze Game Pass hrají jednu, dvě hry ročně? Jistým náznakem toho, že zase o takový tahák nepůjde, je stagnace růstu předplatitelů, o čemž mluvil šéf Xboxu Phil Spencer už před nějakou dobou. A teď to vidíme v praxi, když se „růst“ služby schovává společně s dalšími faktory v mrzkých třech procentech. Není to na papírově tak úžasnou propozici málo?

Hry?

Že Microsoft vlastní hry nemá, víme všichni a několikrát jsme se nad tím tady na Games podivovali, naposled třeba Pavel. Já do téhle mrtvoly už kopat nechci, nicméně to nepřestává být fascinující. Aktuálně tu máme Redfall, ze kterého si Šárka odnesla pozitivní dojmy. Jak dopadne plná verze, uvidíme už za pár dní, ale že by bylo kolem hry rušno? Cítíte ve vzduchu nějaké nadšení? Já taky ne.

Redfall má navíc stejný „problém“ jako jakákoliv jiná hra Microsoftu – bude multiplatformní. Zahrát si ho budete moct na PC nebo v cloudu na čemkoliv kompatibilním s xCloudem, případně ve 30 fps na Xboxu. Bude tak zrovna Redfall nějak znatelně pomáhat prodejům konzolí? Těžko.

Co by mohlo ty sklady trochu provětrat, je Starfield. Jenže ten taky nebude exkluzivní, nás zatím moc nenadchnul a osobně už Bethesdě prostě věřit nemůžu. Nevěřím, že Starfield bude v den vydání hotový a bez problémů fungující produkt. Letos by měla dorazit ještě další Forza Motorsport, jenže ta (opět) nebude exkluzivní a je otázkou, jestli zrovna zase další Forza nějak radikálně přispěje k prodeji konzolí.

Platformy

Pikantní je, že ono je to celé ještě horší, než to na první pohled vypadá. Pořád jsme totiž na začátku současné konzolové generace. Hráči nejsou novým hardwarem ani zdaleka saturovaní, a prodeje konzolí by tak měly být ideálně rok od roku i kvartál od kvartálu větší a větší. Přinejhorším by mohly v chudých měsících stagnovat, ale propadat se o 30 procent? Zatímco po dražší a předtím dlouhodobě nedostupné PS5 se vždycky jen zapráší, na levný a dostupný Xbox Series S ten prach pro změnu usedá.

Pomůže prodeje Xboxů nakopnout plánované zakoupení Activision Blizzardu? To teď sice narazilo na velkou překážku, nicméně na stole pořád je. Diablo 5, Overwatch 3 a další Call of Duty ale velmi pravděpodobně nebudou exkluzivní jen pro Xbox. Ostatně už teď se může Microsoft přetrhnout a podepisuje smlouvy o vydávání her s kýmkoliv, kdo má ruce a nohy.

Budoucí tituly od Activision Blizzardu budou pod hlavičkou Microsoftu (pokud tedy akvizice nakonec projde) dostupné nejspíš všude, kde to bude jen trochu možné. Což bude pro Microsoft jistě finančně výhodné, ale třeba případný multiplatformní Overwatch 3 prodeji Xboxů asi nijak zvlášť nepomůže.

Generace v ohrožení?

Zatím nic moc nenasvědčuje tomu, že by se situace Xboxu v dohledné době měla výrazně zlepšit. Redfall se jako system seller netváří, nad Starfieldem visí obří otazník.

Sony bude mít letos taky trochu slabší ročník, ale i tak jsme dostali výborný datadisk Burning Shores pro znamenitý Horizon: Forbidden West, za pár měsíců se přiřítí očekávané pokračování skvělého Spider-Mana a kdo ví, třeba se stihne i ten multiplayer The Last of Us. Do letošních zářezů Sony můžeme počítat vlastně i PS VR 2 a jeho několik povedených her, i když tady to na kdovíjaký prodejní šlágr zatím nevypadá.

Mezitím se v Sony navíc konečně probudili a začínají sice pozdě, ale přece připravovat svůj nový herní cloud. A zdá se, že přístup „nejdřív hry, pak zbytek“ je mnohem lepší než sice teoreticky silné portfolio služeb a hardwaru, jenže bez her.

Začít spekulovat nad tím, jestli by pro Microsoft mělo vůbec cenu dělat nějakou další generaci Xboxu, je samozřejmě nejen bláhové, ale taky předčasné. Jenže s každým dalším rokem bez her, s každým dalším rokem, kdy vydané tituly nebudou zrovna ty největší a nejúspěšnější události sezóny, budou takové úvahy jen nabírat na síle a relevanci. Na rozdíl od Xboxu.