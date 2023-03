Prodeje PS VR2 jsou údajně propadák

31. 3. 2023 10:11 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Prvotní prodeje moderního headsetu pro virtuální realitu PS VR2 jsou notným zklamáním – údajně se do konce března prodá méně než 300 tisíc kusů tohoto zařízení. S informací marketingové společnosti International Data Corporation přišel zpravodajský server Bloomberg. „Očekávám, že bude nutné snížit cenu, aby produkt nebyl považován za úplné fiasko,“ uvedl viceprezident analytické firmy Francisco Geronimo.

Přitom prodejní odhady Sony za stejné období byly mnohem optimističtější. Tokijská firma si malovala, že PS VR2 půjde na odbyt jako rohlíky a do března 2024 prodá zhruba 1,5 milionu brýlí pro virtuální realitu. Je nutné podotknout, že předchozí generace PS VR se prodalo zhruba 5 milionů kusů. Jistě úctyhodné číslo, ale v kontextu prodejů konzolí PS4 a PS4 Pro, které dosahují více než 110 milionů kusů, jde pořád o kapku v křemíkovém moři.

Byť je PS VR2 špičkový kus technologie, trápí jej hned několik zřejmých problémů, které mohly špatná prodejní čísla ovlivnit. Tím prvním a nejzásadnějším je cena: Headset vás momentálně vyjde dráž než celá konzole PS5. Ospravedlnit si jeho nákup v globální ekonomické recesi bude pro mnohé o to složitější.

Další palčivý problém, se kterým se nový hardware potýká často, je zkrátka nedostatek atraktivních titulů. Pokud zabrousíte do obchodu PlayStation, seznáte, že vysokorozpočtových her je hrstka. No Man's Sky je hra z roku 2016, Horizon Call of the Mountain má zhruba 6hodinovou hrací dobu a Resident Evil Village ani Gran Turismo 7 nejspíš masivnější publikum nepřitáhnou. Zbytek titulů jsou povětšinou menší hry, z nichž některé vyšly už na předchozí generaci PS VR. Z nepochopitelných důvodů v knihovně stále chybí třeba hitovka virtuální reality Beat Saber.

Snad se PS VR2 nedostane do začarovaného kruhu: Neprodává se, protože nejsou hry – nejsou hry, protože se neprodává. Pořád jde o výborný kus hardwaru, na který já osobně nedám dopustit a za poslední měsíc jsem PS5 bez brýlí nezapnul. Je ale pravda, že touhle dobou už v knihovně her pro virtuální realitu narážím na opravdové dno sudu.