Redfall na Xboxu poběží jen ve 30 FPS

Upíří řežba od studia Arkane má vyjít za tři týdny, dává tudíž smysl, že okolo titulu panuje čím dál tím větší vzruch. Jenže místo toho, aby za něj mohla nadšená očekávání a hráči, co se nemůžou dočkat, až prvnímu krvesajovi zabodnou do hlavy naostřený dub, se ve světle reflektorů co chvíli ocitají nepříliš vítané záležitosti, co s náplní hry jako takovou příliš nesouvisí. A to nepůsobí úplně ideálním dojmem.

Jako by toho nebylo dost, přišla silně nepříjemná jobovka pro hráče, kteří plánují Redfall hrát na Xboxu Series X/S: Studio na oficiálním Twitteru oznámilo, že hra bude mít při vydání na Xboxu k dispozici pouze mód zaměřený na kvalitu, v němž poběží v 1440p a 30 FPS na Series S a 4K ve 30 fps na Series X. Výkonnostní režim schopný novinku rozběhnout v 60 FPS prý dodají někdy později.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Vysvětlení či rozvedení důvodů, proč k podobnému rozhodnutí došlo, už tvůrci neposkytli. Ale, nemůžu si pomoci, podobný krok mi přijde, kulantně řečeno, silně kuriózní. Kdybychom se bavili o adventuře, strategii, simulátoru života, zkrátka záležitosti, která na plynulém hraní až tolik nestojí, vysloužila by si podobná informace maximálně pozdvižené obočí a pak nejspíš mávnutí rukou.

Jenže tady je řeč o dynamické střílečce z pohledu první osoby. Snesitelná snímková frekvence je pro kvalitu zážitku v tomto žánru kriticky důležitá a nemyslím si, že je v dnešní době známkou nějaké rozmazlenosti chtít alespoň oněch 60 FPS. Protože absolvovat něco podobného ve 30 FPS zkrátka vůbec není ideální a radikálněji smýšlející jedinci už by to klidně mohli prohlásit za hranici nehratelnosti. Zámek snímkové frekvence je prostě a jednoduše mizerná novina.

Připomeňme, že první vlna podrážděné nevole okolo upíří řežby se vzedmula, když vývojáři prohlásili, že hraní bude vyžadovat permanentní připojení k internetu, a to i pokud budete hrát sami. Řada hráčů pro podobný požadavek nenašla pochopení, obzvlášť když si pak někteří vyvolení mohli hru zkusit a vyšlo najevo, že multiplayerové prvky mají ve skutečnosti jen minimální vliv.

Šéf vývoje Harvey Smith později vysvětlil, že se studio k podobné implementaci rozhodlo proto, aby mohlo sbírat data o dění uvnitř hry a efektivněji díky nim reagovat například na problémy či technické nedostatky. Tvůrci ale i tak zařadili zpátečku a rozhodli se umožnit i hraní offline.

Další kontroverze se dostavila, když Smith mluvil s francouzskou odnoží IGN a prozradil, že Redfall byl v úplném počátku vývoje plánovaný i na PlayStation, ale Microsoft hned po odkupu studia verzi pro konkurenční konzoli zařízl. Což na Microsoft nevrhá zrovna nejlepší světlo, když se softwarový gigant v tahanicích ohledně akvizice Activisionu často hájí tím, že jeho cílem je svoboda volby a umožnění hráčského přístupu ke všemu na více platformách.

Nakonec tak nezbývá než doufat, že Redfall bude dost velký nářez na to, abychom na pachuť různých pseudoafér rázem zapomněli a místo toho si užívali samotnou hru. Uvidíme 2. května, kdy titul vychází na PC a Xbox Series X/S. Ve stejný den bude k dispozici i v Game Passu.