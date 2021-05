Google přidal do Stadie vyhledávání. Po roce a půl, navíc sotva funkční

2. 5. 2021 12:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Po zhruba roce a půl od startu přidal Google do Stadie vyhledávání. Ano, vtipy, že to zrovna Googlu trvalo tak dlouho, se nabízí, ale nebudu, nebudu je dělat. Není to legrace, ale spíš ostuda, že technologicky nesmírně pokročilé Stadii dodnes chybělo něco tak základního.

Vyhledávání by mělo být touhle dobou dostupné pro všechny hráče ve webové verzi, jenže ani po tak dlouhém čekání jsme nedostali funkci hodnou Googlu. Vyhledávání na Stadii je polovičaté, v některých případech dokonce sotva funkční.

Stadia vyhledává jen v obchodě, nikoliv ve vaší knihovně. V našeptávači vám nabídne výsledky, které třeba nemusíte vůbec hledat. Nebo si už nepamatujete, co z toho jste si koupili a co je třeba jen jiná verze hry. Protože já už opravdu nevím, jakou verzi The Division 2 jsem si tam před několika měsíci koupil a na kterou z nabízených mám kliknout, abych se dostal do hry, ne do obchodu.

Méně znalí hráči také nemusí v leckterých případech vědět, že některá z nabízených položek není hra, ale jen její doplněk. Stadia to bohužel v našeptávači nijak nerozlišuje ani jasně neoznačuje, a neználka tak může svést například k nákupu herní měny či season passu. Přitom by stačilo málo – přidat k výsledku štítek DLC a vše by bylo jasné na první pohled.

V některých případech není vyhledávač, respektive našeptávač, jen matoucí, ale vyloženě nefunkční. Po zadání dotazu FIFA vám žádnou hru ze série FIFA neukáže. Místo toho nabídne FUT bodíky – tedy místo hry jen mikrotransakční doplněk. A nejde jen o našeptávač, na dotaz „FIFA“ se na stránce vyhledávání FIFA 21 objeví na krásném desátém místě.

Tohle jsem vážně nehledal

Ano, vytvořit kvalitní vyhledávání a našeptávání je nesmírně těžké, což víme i my sami na Games, kde tahle funkce zdaleka není bezchybná. Jenže tenhle argument může projít nám. V případě Googlu je něco takového jednoduše neomluvitelné. Obzvlášť ve chvíli, kdy na Stadii nejsou desítky tisíc her, datadisků, doplňků, mikrotransakcí, předplatných a já nevím čeho všeho ještě. Vyhledávač má za úkol zvládat sotva 200 her a navrch nějaké ty doplňky. Neumět v tomhle stoprocentně vyhledávat a perfektně našeptávat, to je pro Google šílená ostuda.

Není to hotové? Nevadí!

Pro Stadii tahle situace není nic nového, protože stejně jako celá řada jiných služeb a her začala svůj život v nepřiznaném předběžném přístupu. Jednou z dalších funkcí, které Google tento týden oznámil a která Stadii v budoucnu rozšíří, je activity feed a možnost označit a smazat několik obrázků zároveň. Ještě jednou: možnost označit a smazat několik obrázků zároveň. Co na to říct?

Snad jen to, že drtivé většině hráčů je to očividně úplně jedno. Pomalu si začínám myslet, že vděčnější zákazník než většinový hráč neexistuje. Nemluvím teď konkrétně o Stadii, ale o herním průmyslu obecně. Apatii mas nedokazují jen rozbité a nedodělané hry prodávající navzdory svému stavu miliony kusů, ale právě i služby jako Stadia.

Stačí si vzpomenout, s jakými funkcemi startoval Epic Games Store a na jaké funkce dodnes čeká. Nepamatujete? Koukněte na jeho Trello a uvidíte, co všechno Epicu ze začátku prošlo a co pořád chybí. Jenže ono stačí rozdávat hry zadarmo a hráči s tou nataženou rukou přijdou znovu a znovu. Že pak na Epicu už tolik neutrácí a spíš jen berou a nedávají, je věc druhá.

Kterou verzi mám v knihovně?

Hezkým příkladem na kost osekaného klienta je mimochodem i Rockstar Games Launcher. Je až k nevíře, jak některým novým službám chybí základní věci a jak na ně jejich tvůrci očividně moc nespěchají. A jak je to hráčům jedno.

V případě Stadie je ovšem klíčová jedna věc, která všechny moje stížnosti automaticky umenšuje: parádní technické řešení streamingu, aspoň podle mých zkušeností. No a taky tristní situace s celosvětovým nedostatkem polovodičů – nové konzole si pořád jen tak nekoupíte, grafické karty taky zrovna neleží ladem na pultech obchodů, a tak se na výkonném hardwaru nezávislý streaming her jeví jako slušná alternativa.

Když na to nahlížíme touto optikou, je vlastně pravda, že nemožnost označit a smazat několik obrázků najednou mi zážitek ze streamovaného Cyberpunku nezlepšuje, ale ani výrazně nezhoršuje. Nejspíš taky budu většinový hráč.