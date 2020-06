Ashraf končí jako šéf vývoje Assassin’s Creed Valhalla kvůli nemanželskému poměru

25. 6. 2020 13:58 | autor: Aleš Smutný

Ismail Ashraf už není šéfem vývoje Assassin’s Creed Valhalla. Důvodem je skutečnost, že ho streamerka Danielle Cantrell alias Matronedea obvinila z toho, že s ní udržoval poměr a zatajil jí, že je ženatý a má děti.

Cantrell toto zveřejnila společně s jejich soukromou korespondencí na svém Twitteru před čtyřmi dny. Vztah probíhal od roku 2017 do roku 2018.

Ashraf si v reakci vzal neplacené volno, opustil tým pracující na Valhalle a následně si smazal twitterový účet. Ubisoft potvrdil, že si Ashraf bere volno, a nic dalšího nedodal.

Tato zpráva by normálně neměla na Games.cz své místo, protože jde o soukromý život svou dospělých lidí (Ashrafovi je 39, Cantrell 31) a nedošlo k jakémukoliv porušení zákona. Vliv celé kauzy se ale promítne do vývoje jedné z největších herních značek současnosti.

V této fázi vývoje už není vydání Assassin’s Creed Valhalla ohrožené, nicméně je otázka, jak bude vypadat budoucnost série. Ashraf totiž patřil ke stálicím a jistotám Ubisoft Montreal a pracoval na úspěšných titulech, které měnily zaběhnutou formuli – Black Flag a Origins.

Ze zpráv není jasné, zda Ashrafovi naznačilo vedení společnosti, že se má stáhnout, nebo tak Ashraf učinil sám, protože je jeho soukromý život v troskách. Spíš se zdá být pravděpodobné to druhé, ale jde jen o odhad.

V budoucnu se nejspíš dozvíme víc, ale do té doby mi nezbývá než se pozastavit nad puritánským moralizováním na Twitteru Cantrell. Streamerka prohlašuje: „Pokud někdo opakovaně vyhledává partnery mladší o 8 až 18 let, kteří jsou zároveň jejich fanoušky, vyhledává tak lidi, které by mohl zneužít. Je to zneužití postavení. Nejde o znásilnění, ale to neznamená, že to je v pořádku.“

Tenhle argument je poměrně bizarní, protože Cantrell bylo v době poměru s Ashrafem skoro 30 let a nešlo tedy rozhodně o teenagerku, která se stala obětí predátora v podobě mocného vývojáře.

Ashraf si rozhodně nevylepšil karmu tím, že podváděl svou ženu, ale, popravdě, do toho nikomu nic není. Je naprosto nesmyslné dávat do jednoho pytle prokázané sexuální obtěžování a fakt, že se někdo v osobním životě nechová „správně“. V tomto případě to ovšem stačilo, aby byl Ashraf posuzován (a odsuzován) nejen v osobní, ale i v profesní rovině.

Možná se Ubisoft ještě vyjádří v tom smyslu, že se do osobního života zaměstnanců neplete a je jen na Ashrafovi, zda se chce vrátit na své původní místo. Osobně v to doufám, protože míchání sexuálního obtěžování a nevěry nejen zbytečně pobuřuje twitterový dav, ale také devalvuje myšlenky #MeToo a snahy o zamezení genderové diskriminace na pracovištích.