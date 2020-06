Herní scenárista Chris Avellone čelí obviněním ze sexuálního obtěžování

23. 6. 2020 12:26 | autor: Šárka Tmějová

Chris Avellone je jedním z nejslavnějších autorů herních příběhů – z jeho hlavy pochází třeba Planescape: Torment, druhý KOTOR, ale také loňský Star Wars Jedi: Fallen Order. Dnes díky svým scenáristickým zásluhám působí primárně jako narativní konzultant pro nejrůznější herní studia a kvůli tomu se před víkendem objevil v rozhovoru pro IGN s Emily Grace Buck, s níž spolupracoval na nadcházejícím RPG The Waylanders.

Mezi odpověďmi na interview zveřejněnými na Twitteru se objevil příspěvek od jisté Karissy, která píše: „Nemám nejmenší zájem o cokoliv od chlapa, který strávil tolik času predátorstvím na mladých ženách (bez znalosti jejich věku), jejich opíjení & odvádění na hotelové pokoje, pozdní příchody na prezentace, v opilosti, pokud vůbec dorazil & po tom, co se k fanouškům a kolegům choval tak hrozně, že má zákaz vstupu na minimálně jeden velký con.“

Ukázalo se, že Karissa má s Avellonem léta nepříliš pozitivních zkušeností, o které se podělila v rozsáhlém twitterovém vlákně. „Opil mě do bezvědomí za firemní peníze. On a jeho dva kamarádi mě nějak dostali zpátky do mého pokoje, kde na mě před všemi skočil. Jeho kamarádi odešli a jeden z nich mi další večer řekl, co viděli. Když jsem se druhý den ráno vzbudila, měla jsem pocit, že se se mnou někdo líbal, ale myslela jsem, že se mi to zdálo. Když jsem se na to zeptala Chrise, odpověděl, že jsem ho v noci odmítla. Když jsem si trochu rozvzpomněla, došlo mi, že jediný důvod, který ho ten víkend zvládl odradit, byla moje menstruace.“

Karissa pokračuje, že Avellona viděla podobně se chovat k jiným ženám a dívkám, některé z nich dokonce přímo ve vlákně reagují, že je před několika lety někde na akci osahával. Prý se ke Karisse ale často jinak choval gentlemansky, takže ho představila jedné ze svých nejlepších kamarádek, kterou měl Avellone posléze zneužívat.

„Chris Avellone je ve vztazích toxický, sexuální predátor. Lidé v jeho okolí se mu snažili pomoct. On to odmítl a pokračoval v tom. Přestaňte ho oslavovat. To, co jsem zažila já, se dělo mezi lety 2013 až 2015, od kamarádů, co s ním zůstali v kontaktu, jsem o jeho eskapádách slýchala až do roku 2018.“ S Avellonem prý kvůli jeho chování rozvázal smlouvu i jeho nejmenovaný tehdejší zaměstnavatel.

Vlákno tweetů vyvolalo bouřlivou debatu včetně obvinění od dalších žen. Jacqui Collins, šéfka PR v Riot Games, zveřejnila sérii SMS zpráv z roku 2014, kde jí Avellone dělá nemravné návrhy, přestože věděl, že v té době měla přítele a nijak o jeho sexuální pozornost nestála.

„Bylo to předtím, než jsem naplno pracovala v herním byznysu. Chris byl jedním z „velikánů průmyslu“ a lichotilo mi, že se s někým takovým můžu přátelit. Takže jsem mu odpustila a zůstala s ním v kontaktu kvůli kariérním radám,“ dodala Collins s tím, že toho odpuštění zpětně lituje. Zároveň jí prý jiní lidé kolem her ublížili mnohem víc: „Byla jsem znásilněná, sexuálně napadená a osahávaná lidmi, kteří nejsou Chris. Ale ze znásilnění nejsou screenshoty, takže kdybych někoho vyhlásila, internet by se mi vysmál.“

Avellone na obvinění reagoval na svém vlastním Twitteru: „Karissa mě nenávidí, to je pravda. Hodně, a já nevím, jak to napravit, ale vím, že jsem ublížil její kamarádce a asi to napravit nejde, pokud si to nenapraví dva lidé, kterých se to týká, mezi sebou. Není žádný důvod mě podporovat, nepřeji si to.“

Přímo Karisse pak odpověděl, že jí nikdy nechtěl nijak ublížit a měl pocit, že spolu skončili v pozitivním duchu, ale že chápe, že se jí zřejmě nemůže žádným způsobem omluvit.

V návaznosti na obvinění s Avellonem rozvázalo spolupráci hned několik herních studií. Emily Grace Buck, která s ním spolupracovala na The Waylanders a objevila se ve zmíněném rozhovoru, prohlásila, že jeho smlouva skončila minulý týden. Samotná hra prý obsahuje jen málo jeho textů a ve světle obvinění budou všechny pečlivě prostudovány.

Gato Salvaje Studio, autoři The Waylanders, se k obviněním vyjádřilo v samostatném tweetu. „Studio Gato Salvaje a tým The Waylanders bere týrání a predátorské chování velmi vážně a stejně tak i obvinění, která se objevila o víkendu.“

Od Avellona se distancuje také Paradox Interactive, kde se měl podílet na scénáři Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2: „Chris Avellone krátce spolupracoval s týmem scenáristů Bloodlines 2 zkraje vývoje. Skrz iterativní kreativní proces se ale žádný z jeho příspěvků ve hře vyvíjené Hardsuit Labs neobjeví.“ Obvinění ze zneužívání firma přímo nekomentuje.

Spolupráci s Avellonem rozvazuje také Techland, kde scenárista od roku 2018 pracoval na příběhu Dying Light 2. „Zacházíme se záležitostmi sexuálního obtěžování a neúcty s maximální péčí a nemůžeme tolerovat takové chování - platí to jak pro naše zaměstnance, tak pro externí konzultanty, mezi nimiž byl i Chris,“ uvedla firma na svém Twitteru.

„Proto tuto záležitost v současné době prošetřujeme velmi pečlivě a rozhodli jsme se společně s Chrisem Avellonem ukončit naši spolupráci.“