The Waylanders vypadají jako duchovní nástupce Dragon Age

11. 6. 2020 11:00 | autor: Šárka Tmějová

Absentující E3 letos nahradí série menších akcí, z nichž jednu zaštiťuje přímo herní zpravodajský web IGN. V rámci včerejšího úvodního večera Summer of Gaming se opět připomnělo zajímavě vypadající RPG The Waylanders, jehož tvůrci mají zkušenosti ze sérií Dragon Age, Mass Effect nebo Pillars of Eternity.

Jedním z konzultantů je třeba kreativní šéf Dragon Age, Mike Laidlaw, a Gato Studio zřejmě naslouchalo jeho radám, protože vznikající hra vypadá jako přímý nástupce Dragon Age: Origins. Kdyby byl více pohádkový. Autorkou příběhu je bývalá vypravěčka Telltale, Emily Grace Buck, které zase asistuje proslulý herní scenárista Chris Avellone. O soundtrack se postará Inon Zur, který se podílel na hudebním doprovodu Dragon Age.

Hratelností půjde o klasické RPG s partou hrdinů, jejichž minulost můžete prozkoumávat skrze vedlejší mise. Chybět nebudou ani romance. Epický příběh okoření cestování v čase mezi středověkem a dobami Keltů, přičemž se počítá s tím, že se duše vašich dávných přátel reinkarnovaly do nových těl a ty nesmrtelné stále někde přebývají.

Skrze komplexní systém rozhodnutí budete mít vliv na politiku i náboženské uspořádání křesťanského světa. V keltských dobách o nadvládu soupeří všemožné frakce od lidí přes vlkodlaky, druidy nebo gobliny až po síly zla.

Vy sami si můžete vybrat, jestli budete podporovat neschopného, ale právoplatného dědice trůnu, nebo svou sílu propůjčíte raději tvrdému generálovi, v jehož rukou bude země v bezpečí. Jako obvykle se ale vaše zdánlivě logická rozhodnutí mohou rychle zvrtnout do nečekaných následků.

Při tvorbě postavy budete mít na výběr z pěti různých ras a šesti tříd, které se dále dělí na třicítku specializací. Ty využijete především v taktických soubojích velmi inspirovaných právě zmíněným Dragon Age. Tedy v reálném čase s možností pauzy na rozdání příkazů.

The Waylanders dorazí na Steam do předběžného přístupu 16. června. Early access potrvá minimálně do konce letošního roku, ale spíše do jara toho následujícího. Alfaverze bude obsahovat první ze tří plánovaných aktů, celkově byste měli v úvodní verzi najít zhruba čtvrtinu plánovaných funkcí. Kupříkladu souboje jsou kompletní, v průběhu testování ale tvůrci chtějí ladit balanc, pokročilejší třídy a přidávat pokročilé schopnosti.

Pokud prý nejste připravení na možnost, že narazíte na chyby, že hra bude padat, nebo že dokonce můžete přijít o uložené pozice, máte si počkat na plnou verzi.