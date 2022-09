Test - SteelSeries Arctis Nova Pro: Komfortní a dobře znějící sluchátka nejen k PC

29. 9. 2022 18:00 | Hardware | autor: Aleš Smutný

Ačkoliv mě mobilní technologie donutily přejít na bezdrátová sluchátka, u těch k PC pořád preferuji připojení přes drát a bude to chtít hodně lámání rukou, abych někdy tuto metodu opustil. Takže, ačkoliv je k dispozici bezdrátová verze sluchátek Steelseries Arctis Nova Pro, raději jsem sáhl po možnosti otestovat verzi s jackem a drátem, který se mi táhne od počítače pěkně k uchu.

Na této verzi nenajdete Bluetooth, takže pokud jste fanoušci bezdrátového poslechu, asi se podívejte na Wireless verzi. Předem říkám, že jde o ryze uživatelskou recenzi, protože jsem standardní konzument, který sluchátka využívá k hraní, poslechu hudby, mluveného slova a výjimečně filmů. A rukama mi jich už prošla pěkná řádka.

První, co vás na Arctis Nova Pro zaujme, kromě typického DAC modulu, v tomto případě už druhé generace, je, že vypadají velmi sympaticky civilně. Dlouhodobá bolest herních sluchátek tkví mimo jiné v tom, že designově nejde o sluchátka, která byste si vzali ven. Maskáčové vzory, svítící prvky, přehnané rozměry, to vše dělá z herních sluchátek komponentu, kterou raději necháte na doma.

Arctis Nova Pro jsou snad první herní sluchátka, která bych neměl problém vzít si do MHD a chodit s nimi po ulici, což jsem v rámci testování udělal. Nejsou tak nenápadná jako moderní designové kousky zaměřené primárně na poslech hudby, ale rozhodně nekřičí do okolí. Náušníky jsou v civilních barvách, kombinace černé a šedé doplňuje malý a překvapivě pohodlný náhlavník.

Celkově musím říct, že nosit tato sluchátka je pohodlné, a to ať už sedíte u počítače, nebo jdete venku a jedete MHD. Netlačí, materiál náušníků nezpůsobuje přehnané pocení, prostě pohoda. Samozřejmě zapomeňte na nějaké běhání a sportování, na tohle opravdu nejsou Arctic Nova Pro dělaná, ale to nechci ani po svých aktuálních Sony WH-1000X M-3. Což je ostatně model, s nímž budu Arctisy v mnohém porovnávat, především v oblasti využití mimo PC, noise cancellingu a ambient sound, tedy aktivního odposlechu okolí.

Na herní sluchátka dobrý neherní zvuk

Nejprve ovšem zpátky ke stolu a k PC. Herní sluchátka, krom zmíněného designového nevkusu, běžně trpí oblibou co nejvyššího přebasování zvuků. Pro pocit ze hry to může přinášet pozitiva, protože výbuchy vám duní celou hlavou a přebasování často míří na hráče online stříleček. Osobně nejsem fanda jakéhokoliv přebasování, protože ve hrách se neomezuji jen na střílečky a pak trpí soundtrack, vokály a celý zvukový obraz.

Díkybohu, Arctis Nova Pro mají velmi neutrální zvuk. Pokud necháte defaultní nastavení a nezačnete sahat do ekvalizéru v GameDAC modulu (což stoprocentně uděláte, protože od toho tam je), dostanete vyrovnaný zvuk, který nijak nepreferuje jednu ze složek. Basy a středy zní normálně, výšky občas vyjedou a zní příliš ostře, ale pořád jde o skvělý výkon v oblasti herních sluchátek.

Tady už Arctisy porovnávám s tradičními audio sluchátky na poslech hudby a jde mi o reprodukci skladeb. Kvalitnější sluchátka tohoto ranku vám přinesou čistší a vyrovnanější zvuk, ale na poměry herních sluchátek Arctis Nova Pro zní skvěle. A musím zopakovat, věrnost basů a středů je vynikající. Navíc, k dispozici máte ekvalizér v DAC, což je trumfová karta těchto headsetů. Základní předdefinované sety doplňuje možnost nastavit si každou složku ručně, což ovšem doporučuji, jen pokud jste audiofilové, kteří ví, co mění.

Ovládání je rychlé pomocí kolečka přímo na DAC, který připojíte do USB portu, a rozhodně jsem jej využíval. Během kliknutí a pootočení kolečka jsem měnil mezi dvěma profily na hraní a na poslech hudby, kde jsem si poladil práci s výškami, abych mohl mít při práci věrnější reprodukci. Je to jednoduché a hlavně efektivní. Rozhodně nebudu měnit sluchátka kvůli tomu, co zrovna u počítače dělám a tohle je prostě pohodlná možnost, jak rychle přepínat profily u jednoho zařízení, kde navíc DAC odvádí vynikající práci.

Ruchy ruší jen pasivně

DAC ovšem nebudete mít během cestování a v prostoru mimo klid vašeho domova. Tady se musíte spolehnout na ekvalizér ve svém zařízení. Steelseries Arctis Nova pro jsem testoval na FLAC přehrávači FiiO X1, který nabízí velmi solidní možnosti v nastavení profilů.

Tady už budu muset použít srovnání s výše zmíněným modelem od Sony, který na rozdíl od Arctisů disponuje aktivním potlačením hluku. Na kvalitě poslechu při cestování je to jasně znát. Arctisy se spoléhají jen na své přiléhavé náušníky, což prostě nedokáže konkurovat aktivnímu noise cancellingu. Takže ano, Arctisy určitě jdou použít jako alternativa pro cestování a poslech, ale pokud jste zvyklí na aktivní noise cancelling, váš komfort půjde rapidně dolů.

Je otázka, zda by u sluchátek v této cenové hladině aktivní noise cancelling neměl být, ale zároveň jde primárně o herní sluchátka, kde jej zase považuji za zcela nadbytečný. Co se týče opačného problému, tedy proudění hudby směrem ven k vašemu okolí, náušníky a řešení polohy reproduktorů fungují skvěle a první komentáře na únik zvuku jsem zaznamenal jen při experimentu, kdy jsem napálil metal do decibelů, které ohrožovaly můj sluch. Nehrozí, že byste obtěžovali své okolí, pokud si opravdu nebudete chtít zničit sluch, a to i v tiché kanceláři.

Pokud jsme u kanceláře, ale vlastně i u her, celkem důležitá je kvalita mikrofonu. U něj je sympatické, že se zasouvá do těla levého sluchátka, takže je o to snazší chodit venku a hlavně vám zbytečně před obličejem nevadí v momentu, kdy jej nepotřebujete, což se týká jak kanceláře, tak her. Ve videocallech je jeho zvuk čistý, hlas je jasný, nedochází k distorzi mluveného projevu.

Pro posluchače mikrofon pouští trochu víc okolního zvuku, než by bylo milé nebo je zvykem u samostatných mikrofonů. To jde regulovat v doprovodné aplikaci za použití AI Noise Cancellation a Noise Gate, ale upřímně, nevšiml jsem si žádných změn a pořád trpím skepsí ohledně AI, která zvládá odfiltrovat nechtěné zvuky. Každopádně, za mikrofon opět patří sluchátkům plus, a to jak z hlediska komfortu, tak kvality přenosu. Samozřejmostí je možnost jej vypnout pomocí tlačítka na sluchátkách.

Odposlech jak pro NSA

Pokud jsem hovořil o tom, že Arctis prohrává s výše zmíněnou modelovou řadou Sony v oblasti noise cancellingu, je třeba říct, že naopak vyhrává v jiné, a to je ambient sound, tedy to, co vám sluchátka pouští zpět do uší z vašeho okolí.

Arctis Nova Pro umožňuje několik stupňů odposlechu, který využijete především v kanceláři a při hraní. Velmi rychle jsem si navykl, že nejnižší stupeň odposlechu se mi hodí jak při natáčení a videocallech, abych slyšel svůj hlas, tak i při hraní, kdy mi zajišťuje, že se nestanou infarktové situace, kdy mi někdo přijde za záda a zaklepe mi na rameno, protože jsem jej neslyšel. Oproti Sony je navíc kvalita vnějšího odposlechu přirozenější a nepůsobí tak tlumeně. Na druhou stranu je třeba říct, že Sony M má odposlech především kvůli orientování se ve městě, zatímco zde slouží především kvůli výše zmíněné kontrole okolí v uzavřených prostorách. Tak či tak jde u Arctisů o šikovnou funkci.

No a nakonec to nejdůležitější u herních sluchátek, tedy to, jak fungují při hraní. Už v defaultním nastavení s DAC nebo při připojení k PlayStationu znějí velmi dobře, protože, jak bylo řečeno, jejich základní nastavení je vyrovnané. Nicméně, pro hraní je doporučené použít na PC software SteelSeries GG a Sonar, díky kterému můžete vyladit ekvalizér, mikrofon a prostorový zvuk ještě lépe. U PlayStationu 5 pak můžete do nastavení sáhnout ještě pomocí Tempest 3D Audiotech.

Uživatelsky mohu říct, že zpracování prostorového zvuku v 7.1 je vynikající. V multiplayerových střílečkách (testováno PUBG, CoD: Warzone, Fortnite) i stealth hrách (zkoušel jsem Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) prostorová orientace představuje velké plus.

Zatímco u poslechu hudby na PC nebo přehrávače jsou Arctisy „jen dobré“, ve hrách excelují. Je snadné se orientovat podle sluchu a to jak ve směru, tak i vzdálenosti. Ačkoliv mě iritují reklamní slogany „díky XXX budete mít výhodu“, u SteelSeries Arctis Nova Pro platí, že pokud jste předtím hráli s technologicky horšími či zastaralejšími sluchátky, poznáte ihned rozdíl. Porovnával jsem je, subjektivně, i se Sony Pulse 3D headsetem a výsledek byl lepší. To jsem si ověřil i u detailních testů serveru RTINGS, kde v této oblasti Arctis Nova Pro překonává veškerou konkurenci.

Steelseries Arctis Nova Pro jsou vynikající herní sluchátka, která mohou posloužit i jako sluchátka pro poslech hudby a sledování filmů, pokud netrváte na špičkové kvalitě a uvědomíte si, že jde primárně o herní headset. Reprodukce hudby a mluveného slova netrpí klasickým přebasováním a obrovská síla headsetu spočívá v jeho GameDAC, který kromě své funkce plní i roli ovladače a referenčního bodu, kdy vám zobrazuje, který kanál a v jaké síle právě pracuje.

Sluchátka jsou pohodlná, designem příjemně střízlivá a s řadou vylepšení pro uživatelský komfort, zatažitelným mikrofonem počínaje a zmíněnými funkcemi DAC a doprovodného softwaru konče. Mohu říct, že se u mne Arctis Nova Pro staly hlavním zdrojem ozvučení u počítače a osobně je preferuji v drátové variantě oproti bezdrátové.

Samozřejmě, je třeba počítat s tím, že kupujete v oblasti herních sluchátek top třídu a od toho se odvíjí cena kolem 7 tisíc korun. Je na zvážení každého uživatele, zda chce tolik investovat do herních sluchátek… Ale je to ta samá otázka, když se bavíme o sluchátkách zaměřených na hudbu. Existuje mez, kde se už za vysoce nadstandardní kvalitu platí. Pro Arctis Nova Pro navíc hovoří možnost vzít si je v případě potřeby i do města, samozřejmě pokud nejste omezeni tím, že už ve svém životě potřebujete připojení přes Bluetooth.