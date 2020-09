RTX 3080 otestována: Vysoký výkon vykoupený spotřebou a nedostupností

22. 9. 2020 18:30 | Hardware | autor: Jiří Svák

Při představení herních grafik Ampere nás Nvidia namlsala velkolepými prohlášeními. I když všichni víme, že oficiální prezentace, zvláště pak ty o příchodu nové generace, je třeba brát s rezervou, ani já jsem se při čtení „2× větší výkon než RTX 2080“ nebo „1,9× vyšší energetická efektivita než minulá generace“ neubránil nadšení.

zdroj: Nvidia zdroj: Nvidia

Nvidia má ale k výrobě takových čísel pár es v rukávu: DLSS, ray tracing a další firemní technologie, které s novými revizemi v hardware i software dokážou vykouzlit úctyhodné rozdíly. To je tento případ. „Až dvojnásobný“ výkon RTX 3080 ve srovnání s RTX 2080 platí údajně pro plně ray-tracované tituly Quake II RTX a Minecraft RTX.

Většinu hráčů ale zajímá hrubý výkon v „obyčejné“ rasterizaci – a ten u RTX 3080 o 100 % vyšší nebude. Neznamená to však, že jde o zklamání, naopak. Mezigenerační nárůst se pohybuje na úrovni veleúspěšné řady Pascal. Nvidia by si jen příště mohla dát větší pozor s živením hypu.

V testech několika redakcí (Hexus.net, Techpowerup.com, LinusTechTips) dosáhl nárůst výkonu ve srovnání s RTX 2080 v průměru od 60 do 75 %, podle výběru titulů. Oproti dosud nejvýkonnější herní grafice GeForce RTX 2080 Ti je to pak asi 30 %. Nutno podotknout, že u tak výkonné karty, jako je RTX 3080, už začíná v rozlišeních nižších než 4K docházet k omezení na straně procesoru. Nejrelevantnější jsou tedy výsledky ve 4K, kde karta ukazuje svůj plný potenciál. Ostatně, tam je také její místo: Jde konečně o grafiku, které rozlišení 4K nedělá problém, a to ani u aktuálních titulů při nejvyšším nastavení detailů (kromě Microsoft Simulator 2020, ale to se není čemu divit).

zdroj: Hexus zdroj: Linus Tech Tips (YouTube)

Na rozdíl od generace Turing však vyšší výkon neznamená skokový nárůst ceny. Doporučená cenovka (a rovněž i ta aktuální na webu Nvidie) zůstává na úrovni modelu minulé generace, tedy 700 USD / 19 000 Kč. Poměr cena/výkon tak dosáhl výrazného zlepšení a mohl by být dobrou náplastí na zklamání z cenové politiky minulé generace Turing.

Tedy, pokud kartu za takovou cenu seženete. Jako u většiny startů nové generace trpí i RTX 3080 enormní poptávkou při omezeném množstvím kusů. V tomto případě jich bylo ale pravděpodobně opravdové minimum. I světoví prodejci jako Newegg.com měli prázdné regály během několika minut, u nás v Čechách jsem si skladové dostupnosti ani nevšiml.

Problém představují také překupníci, kteří zřejmě pomocí robotů skoupili část první dodávky karet a nyní jejich cenu vytáčejí na aukčních portálech do závratných výšin.

Nedostupnost grafických karet RTX 3080 po launchi láká překupníky na Ebay | zdroj: eBay

Nvidia si v reakci na stížnosti uživatelů nasypala popel na hlavu: Prý se na launch připravovala, ale tak enormní poptávku nečekala. Na druhou stranu, v prohlášení zaznělo, že nové grafiky firma alokovala asi 50 světovým obchodníkům. To mi zní spíš jako podcenění poptávky. 50 prodejců na celý svět? Není to málo, Antone Pavloviči?

Koukněme se ale na novinku bez ohledu na pultovou dostupnost. Ostatně, kdo si počká, ten se dočká, a karta za tu dobu o svůj výkon určitě nepřijde. Důležité je, že mezigeneračně zde máme výrazný posun, který konečně umožní movitým uživatelům hraní ve 4K bez kompromisů. A to i u těch her, kde dřív dosažení hranice průměrných 60 FPS nebylo možné. Jen si proklikejte grafy níže.

GeForce RTX 3080 v testech (4K)

Nvidia nicméně takového výkonu dosáhla výrazným navýšením spotřeby čipu. Karta si při hraní vezme od 320 do 350 W energie, ve stress testech dokonce 370 W – což je mimochodem hranice kapacity dvou osmipinů a PCIe slotu (2 × 150 + 75 W). Founders edice karty je sice napájena novým 12pinovým konektorem, ten ale momentálně neposkytuje žádný napájecí zdroj, karta se tudíž i tak zapojuje přes redukci se dvěma 8piny, odtud limit spotřeby 370 W.

Spotřeba 320 W při hraní je zhruba o 50 W více než RTX 2080 Ti. Přidáme-li do rovnice výkon, zjistíme, že s energetickou efektivitou to nebude tak růžové, jak nám Nvidia malovala v prezentaci. Asi 20 % energie navíc vyúsťuje v 30 % nárůst FPS, výkon na watt je tak vyšší asi jen o 10 %.

Karta navíc jede mimo své energetické optimum, jak prověřila redakce ComputerBase.de. Každý čip pracuje s vysokou účinností v určitém rozmezí napětí, po překročení této hranice ale efektivita klesá.

Při omezení spotřeby GeForce RTX 3080 na 270 W poskytovala karta překvapivě asi 95 % výkonu standardního nastavení. Efektivita tak hned vypadá lépe. 320W energetickou dotací se tak Nvidia očividně snažila dosáhnout co nejvyššího výkonu, i za cenu neoptimálního chodu. Zajímavostí je, že energie navíc se v některých hrách vůbec neprojeví. Rozdíl 270 W versus 320 W je v Red Dead Redemption 2 asi jen 1 % FPS.

zdroj: ComputerBase.de

Co se přetaktování týče, vzhledem k výše řečenému nejde o žádnou hitparádu. Limit spotřeby lze posunout maximálně na 370 W, karta s tím nicméně moc neškáluje. Už na základní nastavení běží jádro RTX 3080 na vysokých taktech kolem 1930 MHz. Zvýšení napětí způsobí jen malé navýšení průměrné frekvence čipu, asi 1 % (do 20 Hz).

Lepší to je s paměťmi. Ty podle měření techpowerup.com lze přetaktovat asi o 11 %. Z původní propustnosti 19 Gb/s se dostáváme přes hranici 21 Gb/s.

OC jádra společně s paměťmi přinese asi 4 % nárůst výkonu v Unigine Heaven (TechPowerup.com).

Lepší je to ale s chlazením, alespoň tedy u Founders edice. Nový chladič, který kombinuje charakteristiky chladiče typu blower s designem axiálních ventilátorů, funguje velmi dobře. Ventilátory jsou po obou stranách PCB, jeden z nich nasává vzduch a prohání jej přes pasiv nahoru do skříně, zatímco druhý ventilátor vzduch nasává a posílá ho záslepkou ven.

Nový chladič Founders Edition generace Ampere | zdroj: Nvidia

Grafika i přes své vysoké energetické nároky drží teplotu na 78 °C a hlučností je na úrovni svého předchůdce (RTX 2080). Dá se tak říct, že 50 W spotřeby navíc se na provozních vlastnostech karty nijak neprojevuje. Dobrá práce!

zdroj: techpowerup.com zdroj: techpowerup.com

Vyladit kartu s ohledem na teploty a hlučnost si určitě nenechají ujít výrobci třetích stran, jejichž modely již byly rovněž představeny a začínají se objevovat v recenzích. U prémiovějších OC edicí bych volal po navýšení limitu spotřeby, aby karta dokázala škálovat i přes 370 W, to bude ale potřeba přidat další napájecí konektor. Takové karty nicméně existují i v minulé generaci, například naše redakční GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio od MSI nese dva osmipiny a jeden šestipin.

GeForce RTX 3080 se každopádně povedla. Mezigenerační posun výkonu je značný, ještě pozitivněji vyznívá poměr cena/výkon. Nevýhodou je spotřeba a nízký potenciál pro přetaktování jádra. Karta také nebude ideální pro ty, kdo by si ji chtěli pořídit k Full HD monitoru. Při tak relativně nízkém rozlišení začne grafiku omezovat procesor, tudíž se nedočkáte takového nárůstu výkonu oproti minulé generaci. Negativem je rovněž nedostupnost karet na trhu s neznámým datem dalšího naskladnění. Kusů je, zdá se, prostě příliš málo.

S koupí bych vám tak radil ještě chvíli počkat a nesnažit se ulovit nějaký kus od překupníka. Kromě zbytečného příplatku se můžete vyhnout i možnému překvapení z konkurenčních karet AMD. Novou generaci Navi by měli červení představit ještě letos. Nvidia svou RTX 3080 vyhnala továrně až na maximum, nebojí se tak nových Radeonů? Snad se to již brzy dozvíme.