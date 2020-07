AMD vydává procesory Ryzen 4000G do desktopu. Splní vysoká očekávání?

24. 7. 2020 18:30 | autor: Jiří Svák

Zatímco Intel nabízí své desktopové procesory v drtivé většině s integrovaným grafickým čipem (kromě „F“ modelů, které na trh přišly v poslední době), AMD má produkci rozdělenou na dvě samostatné řady: procesory bez integrované grafiky a APU.

Procesory bez iGPU, tedy Ryzeny 3000 založené na 7nm jádrech Zen 2, už máme na trhu delší dobu. Nyní k nim konečně přibyly i ekvivalentní APU s integrovanou grafikou. Nové procesory nesou označení Ryzen 4000 G-Series.

Nenechte se ale zmást jménem. I když mají nová APU číslo další generace, technologicky teprve Ryzeny 3000 dohánějí. Stejné to bylo i v minulých letech. APU 2000G nesly 14nm jádra Ryzenů 1000, APU 3000G zase 12nm jádra Zen+ z generace 2000. Ryzeny 4000G nám tedy nová jádra Zen 3 nepřinášejí, na ty si budeme muset počkat minimálně až do zimy.

zdroj: AMD

S novými APU nicméně dosáhlo AMD technologické parity se zbytkem své aktuální produkce. 7nm procesory s integrovanou grafikou už firma představila v noteboocích (řada 4000U/H) a ukázala, že i při nízkém napětí dokáže její křemík podat skvělé výsledky. Pokročilost 7nm Ryzenů demonstroval třeba takový Ryzen 7 4800U, který 8 jader a 16 vláken vměstnal do TDP 15 W. Intel, v segmentu notebooků dosud neotřesitelný, tak dostal pořádný políček.

Není divu, že od desktopových variant tak uživatelé měli velká očekávání. A nejde jen o vysokou laťku nastavenou notebookovými čipy. Poprvé mají APU Ryzen modely s vyšším počtem jader než čtyři. U Ryzenů 2000G/3000G bylo maximem čtyři jádra a osm vláken, zatímco Ryzeny 4000G se dočkaly rozšíření až na osm jader a šestnáct vláken. APU, vnímaná jako záležitost low-endu, se nyní jeví i jako alternativa do počítače vyšší třídy.

zdroj: AMD

Revizí prošlo i integrované grafické jádro. Sice nejde o nejnovější architekturu Navi, ale stále Vega, nicméně grafické jednotky jsou nově postaveny na 7nm výrobním procesu a přináší mnohem vyšší takty a IPC. Podle Roberta Hallocka z AMD dosahují výpočetní jednotky až 59% nárůstu výkonu, takty poskočily až na 2100 MHz.

Maximální počet CU je v generaci 4000G pouze 8, což ve srovnání s 11 jednotkami minulých generací působí jako downgrade. Opak je ale pravdou, podle AMD je 8 CU Ryzenu 4700G v 3D Mark TimeSpy o 19 % výkonnější než 11 jednotek Ryzenu 3400G.

zdroj: AMD

AMD představilo dvě řady Ryzenů 4000G, jednu pro koncové spotřebitele a druhou pro firemní zákazníky a OEM výrobce, která nese přídomek „PRO“. Vlajkovou lodí nabídky je model Ryzen 7 4700G s 8 jádry a 16 vlákny na taktu až 4,4 GHz. GPU s 8 CU běží na taktu až 2100 MHz. TPD celku je 65 W. PRO ekvivalentem je varianta 4750G o stejné konfiguraci. Modely PRO se liší pouze doplňujícími bezpečnostními funkcemi pro podniky.

Pokud novinky srovnáme s běžnými Ryzeny 3000, největším rozdílem je menší cache APU. Souvisí to s monolitičtějším návrhem Ryzenů 4000G. Ztrátu kapacity cache ale AMD vyvažuje údajně rychlejší odezvou.

V nabídce jsou i modely se sníženým odběrem (35 W), které mají sufix E. Umím si představit, že si najdou místo v nějakých malých HTPC do obýváku nebo ve stísněných buildech imitující herní konzole.

zdroj: AMD

zdroj: AMD

Pokud se začínáte radovat, jak si výkonné APU koupíte, musím vás zklamat. Uvedení procesorů bylo pro koncové zákazníky čistě papírové. Dostupnost představených modelů AMD oznámilo pouze pro firmy a OEM partnery. Běžní domácí spotřebitelé se k nim tudíž normální cestou nedostanou.

Krok je to poměrně zvláštní, vzhledem k tomu, že s podporou pro nové procesory se už v základních deskách AM4 počítá (po updatu BIOSu). Můžeme to pravděpodobně dát za vinu vytíženým linkám TSMC. APU se vyrábí na 7nm výrobním procesu, stejně jako zbylé procesory Ryzen, čipy pro konzole nebo nacházející grafiky Nvidia. Vytížení 7nm výroby je tak velké, že by AMD nemuselo dostát poptávce, a tak dává smysl, aby ji omezilo pouze na OEM segment.

Situace by se nicméně měla brzy zlepšit, protože TSMC v návaznosti na americké restrikce rozhodlo o zastavení dodávek čínskému Huawei. Uvolněnou výrobní kapacitu by pak AMD mohlo jednoduše zaplnit.

S omezenou dostupností souvisí i absence recenzí. Světové redakce žádný vzorek nových APU neobdržely, takže výkon můžeme odvozovat pouze z oficiálních prezentací nebo z internetových úniků. Podle nich je výkon podobný procesorům Ryzen 3000 s ekvivalentní konfigurací, záleží na úloze. I tak je to ale potěšující výsledek – monolitičnost čipu a menší cache tak očividně negativní vliv na výkon nemá.

Objevily se i testy integrované grafiky, ač stále nepotvrzené. Na nejvyšším modelu Ryzen 7 4750G PRO byste si na nízké detaily ve Full HD při 30 FPS mohli zahrát i Assassin's Creed Odyssey. Rainbow Six Siege běží až v 74 FPS, s League of Legends pak APU nemá sebemenší problém. Jsou to ale nepotvrzené benchmarky nepříliš dobré kvality, tak je na místě obezřetnost.

zdroj: Guru3D zdroj: Guru3D

zdroj: Guru3D

V rámci oficiálního představení nebyly odkryty ani ceny Ryzenů 4000G. Brzy však na web unikl snímek z prezentace AMD, pravděpodobně pro OEM partnery nebo prodejce, kde jsou všechny modely již s cenovkami. Pravost dokumentu je však stále možné zpochybňovat, proto berte zobrazené informace s rezervou.

zdroj: videocardz.com

Produkty s novými Ryzeny 4000 by se měly objevit na trhu ve třetím kvartále tohoto roku. Dostupnost pro koncové uživatele společnost ještě nepotvrdila, ale podle posledních indicií s uvedením do volného prodeje počítá, jen to nebude hned.