Zkontrolujte kompatibilitu her pro Nintendo Switch 2
Zkontrolujte kompatibilitu her pro Nintendo Switch 2

Switch Switch 2

10. 11. 2025 13:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Vzájemná kompatibilita her pro Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 je velkým tématem. Před vydáním se fanoušci báli prohlášení, že některé tituly zpětné kompatibilní nebudou, aby se pak ukázalo, že jde o mizivou část. Dalším tématem byl výkon her na novějším stroji, který nikde nebyl podrobně rozepsaný, proto fanoušci vytvořili vlastní seznam. Na to až teď Nintendo navazuje stránkou, kde se dozvíte alespoň některé základní informace.

Když na oficiálním webu napíšete jméno hledané hry, hned se vám ukáže, jestli se s druhým Switchem kamarádí, a to společně se základními informacemi o konzistentnosti výkonu. Problémem ale je, že vám u některých her chybí klíčové informace.

Například takové Ring Fit Adventure potřebuje, abyste do cvičebního kruhu zapojili první generaci Joy-Conů, protože druhá má špatné rozměry. To samé platí třeba pro 1-2-Switch, které potřebuje infračervený senzor. O tom se ale na stránce nedozvíte, jelikož se tu řeší čistě to, jestli je možné hru na konzoli spustit po softwarové stránce. Tak snad nebudou některé rodiny nemile překvapené.

