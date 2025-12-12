Vítěz letošních The Game Awards děkuje fanouškům češtinou
Ať už z toho máte radost či nikoliv, Clair Obscur: Expedition 33 dnes na předávání The Game Awards vysloveně dominovalo. Devět vítězství v řadě hlavních kategorií je jasným důkazem, že si tohle francouzské JRPG našlo slušné množství fanoušků, kterým nyní lidé ze Sandfall Interactive děkují novou aktualizací.

Pro našince je důležité, že obsahuje oficiální český překlad, na němž pracoval ostřílený Filip Ženíšek. Kromě toho ale můžete vyrazit do nové pohádkové lokace Verso’s Drafts, zkusit porazit další bosse v Endless Tower a poslechnout si další skladby od Loriena Testarda.

Kreativce potěší přidání fotografického režimu, zatímco PCčkáři mohou vyzkoušet, jak hra poběží s nově přidaným AMD FSR 4. Optimalizovalo se však napříč platformami a zlepšení by měli zažít i majitelé handheldů.

Jestli jste fenomén dosud neokusili, můžete to udělat na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S, kde najdete i pár příjemných slev. Případně si zaplaťte Game Pass, jehož je hra součástí.

