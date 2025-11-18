Virtuální pražské metro v Back in Service oslavilo státní svátek novými stanicemi

Simulace života řidiče pražského metra v Back in Service se opět rozrůstá. Dominik Vojta do svého projektu přidal další dvě stanice – Strašnickou a Skalku. Obě se dočkaly detailního zpracování společně s obratištěm a novou kolejovou spojkou.
Jelikož počet stanic pomalu bobtná, znamená to rovněž širší možnosti v plánování tras, pro jejichž výběr nová verze přináší vlastní systém. Změnu nicméně pocítí i vaše uši, protože se tvůrce spojil se studiem Rumble, čímž si Back in Service vysloužilo lepší ozvučení i nové zvuky motorů.
Vojta nezapomněl ani na včerejší důležitý den, a proto ve své hře virtuálně oživil ducha listopadu 1989. Souprava 81-17 dostala nový odemykatelný skin upomínající na události sametové revoluce společně s dobovými plakáty a hesly v prostředí stanic.
Back in Service od ledna najdete v předběžném přístupu na Steamu, kde vás vyjde na 13,99 eur.