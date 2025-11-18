zdroj: Dominik Vojta

PC

Virtuální pražské metro v Back in Service oslavilo státní svátek novými stanicemi

18. 11. 2025 14:42 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Simulace života řidiče pražského metra v Back in Service se opět rozrůstá. Dominik Vojta do svého projektu přidal další dvě stanice – Strašnickou a Skalku. Obě se dočkaly detailního zpracování společně s obratištěm a novou kolejovou spojkou.

Jelikož počet stanic pomalu bobtná, znamená to rovněž širší možnosti v plánování tras, pro jejichž výběr nová verze přináší vlastní systém. Změnu nicméně pocítí i vaše uši, protože se tvůrce spojil se studiem Rumble, čímž si Back in Service vysloužilo lepší ozvučení i nové zvuky motorů.

Back in Service
Back in Service
Back in Service
Galerie

Vojta nezapomněl ani na včerejší důležitý den, a proto ve své hře virtuálně oživil ducha listopadu 1989. Souprava 81-17 dostala nový odemykatelný skin upomínající na události sametové revoluce společně s dobovými plakáty a hesly v prostředí stanic.

Back in Service od ledna najdete v předběžném přístupu na Steamu, kde vás vyjde na 13,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
metro ceska simulator
Zdroje:
Dominik Vojta
Hry:
Back in Service
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání

Nejnovější články