Tankové Vánoce jsou zpět a s nimi i Winter Raid: Holiday Ops 2026 rozjíždí Benedict Cumberbatch

Ve World of Tanks dnes začíná letošní sváteční event Holiday Ops 2026, který potrvá až do 12. ledna 2026. Hlavní tváří letošních Vánoc se stal oblíbený britský herec Benedict Cumberbatch, který ve hře vystupuje jako ambasador pohody a jemného humoru a zároveň nový velitel. Ani letos nebude chybět speciální Sváteční vesnička, která se mění v závislosti na denní době a hned při vstupu vás odmění prvním letošním dárkem v podobě švédského lehkého tanku Strv M/31 III. úrovně i s posádkou a garážovým slotem.
Součástí vesničky je tradiční adventní kalendář s každodenními odměnami a také stan, kde Cumberbatch zadává speciální úkoly. Za jejich plnění lze získat tematické kosmetické předměty včetně 2D stylů, emblémů a nápisů. Hlavním pilířem celé akce je pak Holiday Ops Challenge, sada 56 misí, v podstatě obdoba battle passu, kterými se propracujete k odměnám včetně velitele Cumberbatche.
V období mezi 11. a 22. prosincem se navíc vrátí i oblíbený speciální režim Winter Raid, ve kterém proti sobě bojují tři pětičlenné týmy. Letos se bude odehrávat na dvou nových mapách, ve vesmíru a ve vánočně vyzdobené na dárky. Cílem režimu je doručovat balíčky na svou základnu za pomocí speciálních tanků s poměrně specifickými svátečními schopnostmi. Získané body lze následně směnit třeba za exkluzivní 3D kosmetické předměty.