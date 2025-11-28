Suda51 za pár dní ukáže svou novinku Romeo is a Dead Man

Lollipop Chainsaw, Killer7 a No More Heroes jsou tituly, které spojuje svéráznost Góičiho Sudy, známého zejména pod přezdívkou Suda51. Herní veterán zanedlouho oslaví 58. narozeniny, rozhodně ale nepolevuje a aktuálně pracuje na další akční řeži Romeo is a Dead Man, kterou v plné kráse uvidíme za pár dní.
Studio Grasshopper na 5. prosince 2:00 chystá stream Grasshopper Direct, kde se ukáže celých 5 minut z hraní. Doplní je ještě náhled do pozadí vývoje, kde se tvůrčí tým pokusí vysvětlit své myšlenky a dřívější slova o tom, že hra je jako Návrat do budoucnosti, kde Marty zemřel a doktor se ho pokusil oživit.
Očekávejte proto řadu popkulturních narážek, které se v plnosti ukážou v příštím roce na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.