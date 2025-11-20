Stardew Valley spojuje síly s Among Us

ConcernedApe už pilně pracuje na novince Haunted Chocolatier, nicméně jeho farmářský hit Stardew Valley nezůstává opomenutý. Jeho popularita je stále tak výrazná, že přitahuje různé spolupráce – a jednou z nich je nejnovější propojení s multiplayerovým hitem Among Us.
V „impostorském“ hitu od 18. listopadu do 18. února 2026 najdete kosmetický balíček 29 odměn inspirovaných Stardew Valley. Ve výčtu najdete obleky ve stylu oblíbených postav, mazlíčky a další tematické doplňky, kterými se budete moct chlubit ostatním členům posádky i vetřelcům.
Sympatické je, že všechny odměny získáte zdarma. Stačí, když si ve hře aktivujete příslušný Cosmicube. Spolupráce je zatím jednostranná, ale není vyloučené, že se karta časem obrátí a vy budete moci pěstovat tuříny ve známém červeném skafandru.