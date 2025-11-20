Stardew Valley spojuje síly s Among Us
Android PlayStation 4 PC MAC VITA Xbox One Linux PS4 Pro Switch iOS Xbox One X PlayStation 5 iPadOS Xbox Series Switch 2

20. 11. 2025 12:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

ConcernedApe už pilně pracuje na novince Haunted Chocolatier, nicméně jeho farmářský hit Stardew Valley nezůstává opomenutý. Jeho popularita je stále tak výrazná, že přitahuje různé spolupráce – a jednou z nich je nejnovější propojení s multiplayerovým hitem Among Us.

V „impostorském“ hitu od 18. listopadu do 18. února 2026 najdete kosmetický balíček 29 odměn inspirovaných Stardew Valley. Ve výčtu najdete obleky ve stylu oblíbených postav, mazlíčky a další tematické doplňky, kterými se budete moct chlubit ostatním členům posádky i vetřelcům.

Sympatické je, že všechny odměny získáte zdarma. Stačí, když si ve hře aktivujete příslušný Cosmicube. Spolupráce je zatím jednostranná, ale není vyloučené, že se karta časem obrátí a vy budete moci pěstovat tuříny ve známém červeném skafandru.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
