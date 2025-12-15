Solasta 2 představuje hlasy postav a předběžný přístup
Solasta 2 představuje hlasy postav a předběžný přístup

15. 12. 2025 | autor: Ondřej Partl

Solasta II se pokusí úspěšně navázat na oblíbené taktické RPG, které udělalo radost nejen příznivcům dračáku. Novinka díky větším prostředkům nabídne pompéznější vyprávění postavené na nové D&D sadě pravidel 5.2, které doprovodí řada známých hlasů. Jakých? To přesně odhaluje nejnovější ukázka.

Vzhledem k tomu, že hru vydává Kepler Interactive, jež světu dalo i oceněné Clair Obscur: Expedition 33, čekají vás tu známá jména jako Ben Starr a Devora Wilde, které doplní ještě Amelia Tyler či Ellen Thomas.

zdroj: Tactical Adventures

Konec povedené upoutávky pak prozradil, že předběžný přístup vyjde už 12. března 2026. Na začátku budou dostupné čtyři klasické herní třídy, jako je bojovník, klerik, tulák a kouzelník. Ochutnávku můžete dostat už teď, protože na Steamu najdete demoverzi.

Nejnovější články