Solasta 2 představuje hlasy postav a předběžný přístup

Solasta II se pokusí úspěšně navázat na oblíbené taktické RPG, které udělalo radost nejen příznivcům dračáku. Novinka díky větším prostředkům nabídne pompéznější vyprávění postavené na nové D&D sadě pravidel 5.2, které doprovodí řada známých hlasů. Jakých? To přesně odhaluje nejnovější ukázka.
Vzhledem k tomu, že hru vydává Kepler Interactive, jež světu dalo i oceněné Clair Obscur: Expedition 33, čekají vás tu známá jména jako Ben Starr a Devora Wilde, které doplní ještě Amelia Tyler či Ellen Thomas.
Konec povedené upoutávky pak prozradil, že předběžný přístup vyjde už 12. března 2026. Na začátku budou dostupné čtyři klasické herní třídy, jako je bojovník, klerik, tulák a kouzelník. Ochutnávku můžete dostat už teď, protože na Steamu najdete demoverzi.