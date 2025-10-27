Simulátor automatizace Factorio slibuje bezplatný upgrade pro Switch 2

Factorio bude další v řadě titulů, které využijí hardwarový posun Switche 2. Česká automatizační strategie na hybridním pokračovateli nabídne nativní rozlišení 1080p v handheldovém režimu, zatímco v doku bude podporovat i 4K. Na to navazují animace ve vyšší kvalitě, textury s vyšším rozlišením, rychlejší načítání, možnost stavění větších základen, podpora ovládání pomocí joy-conové myši i VRR.
Dost možná nejlepší zprávou je, že pokud už kopii hry pro Switch vlastníte, upgrade na novou verzi vás nebude stát nic. Zaplatit ale budete muset za datadisk Factorio: Space Age, který na konzoli od Nintenda vyjde společně s upgradem za cenu 35 dolarů. Oba porty by měly stihnout vyjít do konce letošního roku.