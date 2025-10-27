Simulátor automatizace Factorio slibuje bezplatný upgrade pro Switch 2
zdroj: Vlastní foto autora

Simulátor automatizace Factorio slibuje bezplatný upgrade pro Switch 2

PC MAC Linux Switch Switch 2

27. 10. 2025 11:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Factorio bude další v řadě titulů, které využijí hardwarový posun Switche 2. Česká automatizační strategie na hybridním pokračovateli nabídne nativní rozlišení 1080p v handheldovém režimu, zatímco v doku bude podporovat i 4K. Na to navazují animace ve vyšší kvalitě, textury s vyšším rozlišením, rychlejší načítání, možnost stavění větších základen, podpora ovládání pomocí joy-conové myši i VRR.

Factorio: Nintendo Switch 2 zdroj: Wube Software

Dost možná nejlepší zprávou je, že pokud už kopii hry pro Switch vlastníte, upgrade na novou verzi vás nebude stát nic. Zaplatit ale budete muset za datadisk Factorio: Space Age, který na konzoli od Nintenda vyjde společně s upgradem za cenu 35 dolarů. Oba porty by měly stihnout vyjít do konce letošního roku.

Smarty.cz
Tagy:
ceska simulace sci-fi survival česká hra indie hra manager automatizační
Zdroje:
Factorio, Nintendo
Hry:
Factorio Factorio: Space Age
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
