Saros nastiňuje příběh a odhaluje datum vydání

zdroj: Housemarque

PlayStation 5

15. 12. 2025 14:50

Milovníci roguelike akcí s příchutí arkádovek už netrpělivě čekají na další dílo studia Housemarque. Už jenom kvůli tomu, že Saros je duchovním nástupcem Returnalu, kde se znovu budou ze všech sil snažit kličkovat mezi projektily, aby došli až na konec všech lokací při odhalování až překvapivě filmového příběhu.

Na něj se zaměřila nová ukázka, která nastiňuje pozadí světa a hlavního hrdinu ztvárněného oblíbeným hercem Rahulem Kohlim, který se zjevně bude snažit dostat domů z kolonie na planetě Carcosa, čelící podivnému zatmění. Mimo filmečky se postaví opět trochu lovecraftovským monstrům, kde využije řadu zbraní, možnosti odrážení i druhých šancí.

zdroj: Housemarque

Na konci ukázky se potvrdilo konečné datum vydání 30. dubna. Vybraní se ke hře dostanou už 28. dubna. Těmi vyvolenými jsou majitelé o deset eur dražší edice s dodatečnými oblečky. Standardní je naceněná na 79,99 euro.

Tagy:
akční third person roguelite
Zdroje:
Housemarque
Hry:
Saros
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
