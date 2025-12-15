Saros nastiňuje příběh a odhaluje datum vydání

Milovníci roguelike akcí s příchutí arkádovek už netrpělivě čekají na další dílo studia Housemarque. Už jenom kvůli tomu, že Saros je duchovním nástupcem Returnalu, kde se znovu budou ze všech sil snažit kličkovat mezi projektily, aby došli až na konec všech lokací při odhalování až překvapivě filmového příběhu.
Na něj se zaměřila nová ukázka, která nastiňuje pozadí světa a hlavního hrdinu ztvárněného oblíbeným hercem Rahulem Kohlim, který se zjevně bude snažit dostat domů z kolonie na planetě Carcosa, čelící podivnému zatmění. Mimo filmečky se postaví opět trochu lovecraftovským monstrům, kde využije řadu zbraní, možnosti odrážení i druhých šancí.
Na konci ukázky se potvrdilo konečné datum vydání 30. dubna. Vybraní se ke hře dostanou už 28. dubna. Těmi vyvolenými jsou majitelé o deset eur dražší edice s dodatečnými oblečky. Standardní je naceněná na 79,99 euro.