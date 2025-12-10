S vrtulníkem nad Hawkins. Flight Simulator dostává bezplatné DLC ze Stranger Things

Microsoft Flight Simulator 2024 dostal nečekaný dárek zdarma. Do hry dorazila speciální expanze inspirovaná Stranger Things, která hráčům umožní proletět se nad městečkem Hawkins v plnohodnotném vrtulníkovém režimu. Do simulátoru novou mapu založenou na fiktivním městečku Hawkins v Indianě, jak jej fanoušci znají ze seriálu. Hráči usednou do kabiny vrtulníku Bell UH-1H Huey a pustí se do pěti misí, které komentuje postava Murrayho Baumana ze seriálu.
Popis DLC slibuje město v karanténě, ozbrojené hlídky a hrozby z jiného světa. Mise se mají točit kolem pašování zásob, napínavých honiček i záchranných operací. Kromě pěti vrtulníkových úkolů expanze přidává i 40 ikonických lokací ze Stranger Things, které lze prozkoumávat a fotit v rámci speciální foto mise. Patří mezi ně například obchoďák, střední škola, laboratoř, arkáda, jezero nebo strašidelný dům.
Microsoft Flight Simulator 2024 se tento týden nově objevil také na PlayStationu 5 – rok po premiéře na Xboxu a PC.