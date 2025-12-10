S vrtulníkem nad Hawkins. Flight Simulator dostává bezplatné DLC ze Stranger Things
zdroj: Asobo Studio

S vrtulníkem nad Hawkins. Flight Simulator dostává bezplatné DLC ze Stranger Things

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 12. 2025 12:55 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Microsoft Flight Simulator 2024 dostal nečekaný dárek zdarma. Do hry dorazila speciální expanze inspirovaná Stranger Things, která hráčům umožní proletět se nad městečkem Hawkins v plnohodnotném vrtulníkovém režimu. Do simulátoru novou mapu založenou na fiktivním městečku Hawkins v Indianě, jak jej fanoušci znají ze seriálu. Hráči usednou do kabiny vrtulníku Bell UH-1H Huey a pustí se do pěti misí, které komentuje postava Murrayho Baumana ze seriálu.

zdroj: Microsoft

Popis DLC slibuje město v karanténě, ozbrojené hlídky a hrozby z jiného světa. Mise se mají točit kolem pašování zásob, napínavých honiček i záchranných operací. Kromě pěti vrtulníkových úkolů expanze přidává i 40 ikonických lokací ze Stranger Things, které lze prozkoumávat a fotit v rámci speciální foto mise. Patří mezi ně například obchoďák, střední škola, laboratoř, arkáda, jezero nebo strašidelný dům.

Microsoft Flight Simulator 2024 se tento týden nově objevil také na PlayStationu 5 – rok po premiéře na Xboxu a PC.

Smarty.cz
Tagy:
letadla simulace
Zdroje:
Microsoft
Hry:
Microsoft Flight Simulator 2024
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
